Ідеальні дні для посадки рослин і збору урожаю: місячний календар городника на серпень

Кінець літа – це складна пора для садівників та городників. Адже потрібно не тільки збирати урожай, але й садити рослини, доглядати за ними та готуватися до осені.

Місячний календар городника – це справжній порятунок для багатьох дачників. Адже він дозволяє грамотно розпланувати роботу та не забути про жодне завдання, повідомляє 24 Канал.

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Що і коли робити у серпні на городі?

1 серпня. В цей час можна сіяти лікарські трави та квіти, а також овочі. Можна займатися обприскуванням від шкідників та підживленням. Це вдалий день для посадки яблунь, малини та винограду. А ось обрізати рослини не можна.

2 – 4 серпня. Можна садити багаторічники та лікарські рослини. А ось викопувати картоплю не радять, так само як робити щеплення та обрізати пагони.

5 серпня. Загалом вдалий день для сівби та посадки рослин. Можна прополювати та рихлити ґрунт, а також збирати урожай.

6 – 8 серпня. Хороший день для посадки та пересадки рослин. Можна посадити чимало зелених та пряних культур – як-от щавель, салат, крес-салат, петрушка та кріп.

9 – 11 серпня.Радять в ці дні перекопувати та очищати ґрунт, а також боротися із шкідниками і садити урожай. Не можна сіяти, садити та пересаджувати рослини.

12 серпня. Можна сіяти та садити практично всі культури, особливо сприятливий день для посадки гарбузових, бобових, коренеплодів, винограду та кімнатних рослин.

13 серпня. Вдалий день для поливу, посадки та пересадки рослин. Перевірте яблука та сливи на наявність грибкових захворювань, а також приберіть усі погані плоди, не чекаючи, поки вони впадуть самі.

14 – 16 серпня. Можна садити кущі, дерева та багаторічники, а також підживлювати ґрунт і обробляти рослини різними препаратами.

17 серпня. В цей день можна садити полуницю та виноград. Але пересаджувати трав'янисті рослини та прищипувати пагони не радять.

18 серпня. Нейтральний день. Можна збирати урожай та проводити ґрунтові роботи.

19 – 20 серпня. Також нейтральні дні. Без проблем можна збирати урожай та за необхідності можна пересадити чи посадити рослини. Подбайте про підв'язування гілок дерев та обрізку.

21 – 23 серпня. Прибирайте дозрілі плоди та викопайте квіткові цибулини. Можна садити декоративні дерева та чагарники, а також пересаджувати рослини з міцною кореневою системою.

24 – 25 серпня. Посійте однорічні квіти, а також можна посадити декоративні чагарники, пікірувати сіянці та розмножити багаторічники. Обрізайте крони та підживлюйте мінеральними добривами, можна зрізати бадилля картоплі.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим підживити картоплю, аби урожай збирати відрами.

26 серпня. Нейтральний день для городництва. Можна зайнятися збором урожаю, а за необхідності пересадити рослини. Якщо ви виносили кімнатні рослини на вулицю – зараз саме час повертати їх у приміщення, аби вони потрохи звикли до меншої кількості сонця та вологи.

27 – 28 серпня. Можна висаджувати бульбові рослини, декоративні кущі, овочі, ягоди, пряні та лікарські трави. Також формуйте крони, рихліть, прополюйте та збирайте насіння. Не можна обприскувати по листу, щепити та обрізати плодові дерева.

29 – 30 серпня. Вдалий час для посадки квітів та лікарських трав, можна пророщувати насіння і поливати город. Не можна в ці дні копати картоплю.

31 серпня. Можна сіяти зелень, культури на насіння та квітучі рослини. Не варто поливати, обрізати та пікірувати рослини.