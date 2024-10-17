Чи потрібно перекопувати город восени: неочікувана відповідь

Літо – це той час, який вважається найскладнішим для городників. Але й осінь не набагато простіша, адже все ще залишається чимало речей, які потрібно встигнути.

Коли закінчується літо та перші осінні справи, хочеться нарешті відпочити. Але попереду на городників ще очікує найскладніше завдання: перекопування городу. І Поради 24 розбираються, чи справді це потрібно робити.

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Чи потрібно перекопувати город восени?

Підготовка грядок до майбутнього сезону – це дуже важливо. І за зиму ґрунт має насититися мінеральними речовинами, які вносять під час перекопування. А сніг допомагає насити землю вологою швидше, і перекопаний ґрунт не так сильно ущільнюється. Зрештою ж навесні висаджувати різні культури набагато простіше.

Є й ще кілька інших очевидних переваг перекопування городу. Отож, ось навіщо його проводять:

для внесення мінеральних та органічних добрив, а також для розкислення землі;

для зменшення кількості бур'янів на наступний рік;

для боротьби з патогенними бактеріями та шкідниками, які гинуть від холоду, коли опиняються на поверхні землі;

для покращення якості ґрунту.

Але це не значить, що перекопування городу – це однозначно позитивна процедура, яка приносить одну тільки користь. Експерти з садівництва зазначають також і кілька мінусів, які може принести цей процес.



Перекопування городу має переваги й недоліки / Фото Pexels

Ґрунт є місцем проживання великої кількості корисних мікроорганізмів та комах, і перекопування призведе і до їхньої смерті також. Не можна виключати і ймовірності, що бур'яни прекрасно перезимують навіть з перекопуванням, і восени однаково проростуть на ділянці.

Окрім того, існує також і ймовірність, що після перекопування нагорі опиниться менш родючий шар землі.

Але тут важливо звертати увагу на нюанси, а саме на тип ґрунту.

Важкий та глинистий ґрунт восени потрібно обов'язково перекопувати.

Пухкий та легкий ґрунт достатньо буде просто розпушити.

А ось піщаний ґрунт до весни краще не чіпати взагалі.

До речі, у теплих регіонах України ґрунт не такий вологий, а це значить, що йому не потрібне таке часте перекопування. А ось у холодному та вологому кліматі без цього не обійтися – інакше земля буде надто ущільнюватися, і це зрештою вплине на родючість.