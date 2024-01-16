Ви будете здивовані. коли дізнаєтеся, що в зимові місяці ви можете почуватися найбільш зневодненими. Дієтологиня Керолайн Янг поділилася, чому так важливо не забувати пити воду і взимку.

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Ваше тіло витрачає більше води взимку

Ви могли про це не підозрювати, та через сухе повітря ваше тіло відчуває підвищену втрату вологи. Ви втрачаєте її і через дихання, і через випаровування із шкіри, тож дуже важливо компенсувати цю кількість води щодня.

Втрата води організмом може збільшуватися в зимові місяці, оскільки в наших будинках зазвичай тепліше і сухіше, ніж на вулиці, що збільшує наші потреби в рідині,

— поділилася Янг.

В холодну погоду ви частіше ходите до туалету

Перебування у холодному середовищі змушує ваші нирки виділяти більше сечі, ніж зазвичай, а це робить питну воду надзвичайно важливою у запобіганні зневоднення.

Тож не забувайте про те, щоб випити стакан води кожного разу перед тим, як йдете на прогулянку взимку.

Ваша імунна система стає слабшою

Зима – це часто катання на санчатах і насолода від затишку у приміщенні, проте також вона приносить і сезон застуд та хвороб. І для того, доб убезпечити себе, потрібно заздалегідь подбати про свій імунітет. А зробити це можна, якщо ви будете вживати достатню кількість води щодня.

Низька температура сушить шкіру

Всі ми стикалися з тим, що після морозної погоди шкіра стає сухою та неприємною на дотик. Та якщо ви будете пити достатню кількість води щодня, ви зможете зберегти її досить зволоженою.



Пити воду дуже важливо навіть взимку / Фото Pexels

В приміщенні ви зневоднюєтеся швидше, ніж на вулиці

Це правда, що більшу частину зими ми проводимо у теплому приміщенні. І вам може здатися, що у такому випадку ви не втрачаєте так багато води. Проте насправді опалення може тільки посилити зневоднення.

Штучне опалення робить приміщення більш сухим та збільшує втрату води і випаровування рідини зі шкіри.