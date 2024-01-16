Про користь від прогулянки після обіду чи вечері розповіла експертка Еллен Томпсон. За її словами, окрім тих переваг, які дає сама прогулянка після прийому їжі, ми ще й автоматично підтримуємо у формі своє здоров'я.

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Рух дуже важливий, тож якщо ви не так часто займаєтеся спортом, якби вам хотілося чи чекаєте теплої погоди для бігу, використайте прогулянку – як здорову альтернативу.

Покращує травлення

Ходьба після прийому їжі покращує травлення. Вона сприяє просуванню їжі через систему травлення. А ще прогулянка допоможе запобігти розладу шлунка та здуття живота, стимулюючи м’язи травного тракту.

Регулює рівень цукру в крові

Дослідження в журналі "Спортивна медицина" показують, що коротка прогулянка після їжі може знизити рівень цукру в крові та ймовірність розвитку діабету 2 типу.

Допомагає контролювати вагу

Постійний рух (10-20 хвилин на день) дозволять вам не лише підтримувати вагу, але й знижувати її. Дослідження опубліковане в Міжнародному журналі загальної медицини зазначає, що ходьба відразу після їжі має більшу користь для схуднення, ніж годину після їжі. Прогулянки після їжі здатні одразу спалювати калорії.



Прогулянка після їжі має безліч переваг / Фото Pexels

Покращує здоров’я серця

Навіть 10-хвилинне кардіо може покращити здоров’я серця. Ходьба покращує кровообіг. Після їди вона допомагає знизити кров'яний тиск і ризик серцево-судинного захворювання.

Покращує настрій та самопочуття

Вправи стимулюють вироблення ендорфінів, тож допоможуть вам підбадьоритися.

Невелика прогулянка після їжі може допомогти зняти стрес, покращити настрій та загальний психічний стан

– зазначила Еллен Томпсон.

Допоможе заснути

Після прогулянки ви зможете швидко заснути та добре спати всю ніч. За словами експертки, регулярна фізична активність чи короткі прогулянки після їжі, можуть сприяти покращенню якості сну. Прогулянка допомагає регулювати циркадні ритми і сприяє спокійнішому нічному сну.