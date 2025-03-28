Чем поливать орхидеи для пышного цветения: понадобится кожура фрукта

Орхидеи являются достаточно прихотливыми растениями, поэтому уход за ними может быть не совсем простым. Порой они перестают пышно цвести, поэтому для того, чтобы они снова начали радовать вас своей красотой, советуем обратить внимание не только на правильный полив водой, а еще один полезный ингредиент.

Хозяйки говорят, что орхидея может цвести несколько раз в год после того, как вам удастся выровнять режим полива, пишет 24 Канал. Все, что вам нужно сделать – добавить в воду кусочек банановой кожуры.

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Чем подкормить орхидею

Орхидеи нужно подливать раз в неделю или каждые 10 дней. Чтобы вода была наполнена питательными веществами, добавьте в воду кусочек банановой кожуры, который у вас останется после того, как вы съедите фрукт.



Советы для лучшего цветения орхидеи / Фото Pexels

Банановый настой приведет к пышному цветению орхидеи. Кто-то использует простой метод с добавлением кусочка кожуры в воду, кто-то делает специальный раствор.

Интересно! Для здорового роста орхидей важно обеспечить 8 часов естественного света ежедневно и избегать чрезмерного полива, чтобы предотвратить гниение корней. Что еще нужно растению читайте в нашем материале.

В банановой кожуре содержится калий, кальций и фосфор, которые являются хорошим органическим удобрением. Один специалист говорит, что для лучшего результата стоит несколько банановых шкурок добавить в воду, оставить на несколько часов в воде, а тогда использовать настой для полива.

Можно приготовить специальный чай из кожуры банана, замочив ее в воде на 48 часов с разбавлением четырех частей воды. А еще можно банановую кожуру нарезать тонкими полосками, высушить на солнце в течение 2 дней, а потом измельчить в блендере до порошкообразного состояния и посыпать средством орхидею.