Почему огурцы горчат: дачники совершают большие ошибки в выращивании

Огурцы являются достаточно неприхотливыми, но могут иметь одну проблему, которая заключается в горечи, которая особенно ощущается на кончиках. Причиной этому является ненадлежащий уход.

Благодаря регулярному поливу огурцы вырастут вкусными, пишет 24 Канал. Если же в период жаркой погоды овощи не получают достаточного количества воды, а почва ничем не подкормлена, тогда в плодах образуется кукурбитацин, который отдает горечью во время употребления.

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При засолке и консервировании этой горечи не будет ощущаться, а вот свежие овощи будут горчить. Чаще всего кукурбитацин появляется из-за сильной жары, холодное лето и засухи.

Почему огурцы горчат – основные причины

Дачники советуют сажать огурцы на легкой почве, в которой содержится много питательных веществ. Плохо овощи растут в глинистой почве, поэтому от такой посадки надо отказаться.

Нельзя поливать огурцы холодной водой, поскольку это вызовет у них дополнительный стресс. Разрешается осуществлять полив только теплой или отстоянной водой. Часто огурцы могут горчить от недостатка полива.



Огурцы могут горчить по многим причинам / Фото Pexels

Лето может сопровождаться жаркими днями, поэтому в таком случае посевы надо накрывать от прямых солнечных лучей, поскольку огурцы нуждаются в тени при росте.

На горечь могут влиять некачественные семена, соответственно и урожай будет невкусным. Кроме того, дачники заметили, что часто горечь наблюдается, когда овощи поражены медведкой или тлей. Чтобы защититься от насекомых, растения начинают вырабатывать кукурбитацин.

Как спасти огурцы от горечи

Убрать горечь можно благодаря вымачивании в холодной воде. Предварительно надо срезать концы с обеих сторон и оставить овощи в воде на 3 часа.

Действенной является соль против горечи. Овощи надо разрезать вдоль пополам, посыпать солью и оставить на 30 минут. После этого соль надо смыть и оставить огурцы в холодной воде на несколько минут.

К слову! Чтобы огурцы выросли сочными и хрустящими, важно соблюдать определенные правила. Есть одна фатальная ошибка, которая способна повредить корни огурцов. Больше об этом читайте в нашем материале.

В противном случае поможет обычная очистка кожуры, поскольку горькое вещество содержится больше всего в верхней части. В мякоти плохой вкус не будет ощущаться.