Перцы будете собирать ведрами: вот чем нужно подкормить рассаду

Многие огородники высаживают дома рассаду перца, чтобы впоследствии собрать вкусные и сочные плоды. Но для того, чтобы урожай порадовал, сначала нужно позаботиться о подкормке.

Перец – это очень популярный овощ, который обычно выращивают из рассады, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы рассада была крепкой, и в конце концов из нее выросли сильные растения, нужно позаботиться о подкормке.

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Чем подкормить перец дома?

Одним из лучших вариантов удобрения для перца считается настой из крапивы. Специалисты советуют брать растения, что еще не имеют спелых семян, и на 8 литров воды использовать примерно килограмм крапивы. Смесь нужно оставить для брожения на несколько дней, а после этого часть ее развести в 10 литрах воды и полить рассаду.

Очень важным является и внекорневая подкормка. Для этого можно взять 20 граммов мочевины и ведро воды, развести, а после этого опрыскивать раствором листья.

Также очень часто огородники прибегают к подкормке йодом или дрожжами, которые для этого нужно развести в воде. Таким раствором можно повысить иммунитет растения и предотвратить развитие грибковых инфекций. Молодые перчики подкармливают так: в литр воды нужно добавить 1 – 2 капли йода, а по возможности стоит добавить также и 100 граммов молочной сыворотки.



Рассаду перца нужно подпитывать / Фото Pexels

А для того, чтобы подготовить подкормку из дрожжей, нужно в стеклянную банку налить 3 литра воды, добавить 100 граммов продукта и 125 граммов сахара. Раствор оставьте на несколько дней для брожения, а после этого разводите его в воде из расчета 20 миллилитров удобрения на литр жидкости.

Но подкормить нужно не только перцы. Ранее мы уже рассказывали, какое удобрение нужно добавить в почву, чтобы помидоры выросли вдвое больше.

Еще одно популярное удобрение – это настой из крапивы и хлеба. Для этого нужно будет взять всего один большой пучок растения и сухой нарезанный хлеб – аж две буханки. В 10-литровое ведро поместите хлеб и нарезанную крапиву, а после этого залейте водой. Смесь нужно оставить под крышкой на неделю, но время от времени помешивать.

После этого раствор процеживают, а концентрат перед использованием разводят в пропорции 1:10.