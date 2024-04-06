Никогда не подкармливайте ими лук весной: 5 средств, которые навредят

Лук - это тот корнеплод, который весной сажают одним из первых. И обычно он хорошо растет даже без очень тщательного ухода. Впрочем, неправильные удобрения могут существенно ему навредить.

Только весной начинается тепло, огородники уже начинают сеять лук. Это совсем не удивительно, ведь растение не слишком прихотливое в уходе и растет почти при любых условиях. Для того же, чтобы он быстрее рос, лук можно подпитывать – вот только для этого подходят далеко не все средства.

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Чем нельзя подкармливать лук

Обычно лук, как и многие другие растения, любит органические удобрения, в том числе и перегной и обычный навоз. Вот только весной эти удобрения корнеплоду совсем не нужны. Органика может сделать почву плодородной, если она внесена именно заблаговременно, осенью – только так она сможет разложиться, особенно на грядке лука. В противном же случае она просто станет мелкой и будет очень плохо храниться.

Не стоит для подкормки использовать и популярный крапивный настой. Дело в том, что стимуляторы роста, которые содержатся в крапиве, могут привести к тому, что на вашем растении появятся стрелки. Этот процесс очень нежелателен, ведь цветоносы забирают много питательных веществ, что нужны корневищу лука.



Лук можно подкармливать не всем / Фото Pexels

К подкормке азотом нужно также подходить с осторожностью, ведь если вы переборщите с ним, лук станет мягким, и у него также ухудшится вкус. Ни в коем случае нельзя также удобрять землю нашатырем, ведь это точно не приведет к улучшению роста. Зато корни растения будут обожженными, и лук не сможет расти дальше.

Дрожжи, конечно же, могут быть удобрением. Вот только приготовьтесь к тому, что эти микроорганизмы могут обеднить почву возле лука, а не обогатить ее.