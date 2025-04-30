Виноград будет как с картинки: чем обработать его от болезней в мае

Весной все активно подкармливают растения и кусты от вероятных болезней. Уже в мае можно защищать виноград от вредителей, чтобы уже в конце лета виноградные лозы порадовали вас хорошим урожаем.

Весной просыпается очень много вредителей, которые могут легко навредить всем растениям, поэтому нужно тщательно обработать все, чтобы защитить от уничтожения ягод, пишет 24 Канал.

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Чем обработать виноград от вредителей

Садоводы советуют активно обрабатывать виноград и опрыскивать всевозможными растворами. Особенно это касается случая, когда виноградник еще достаточно молодой. Если своевременно обработать виноград от вредителей, то кусты будут хорошо плодоносить и дадут хороший результат.

Даже, если на листьях нет видимых признаков болезни или вредителей, его все равно нужно обработать. И сам май является идеальной порой для обработки, поэтому стоит быстро начинать действовать.



Названа лучшая обработка винограда / Фото Pexels

Виноград обрабатывают в сухую и солнечную погоду уже перед самым цветением. Сначала обрабатывается виноград против грибковых заболеваний. Самым популярным является 1% раствор железного купороса. Впрочем, обработать виноград можно натуральными средствами – отваром из чеснока, лука и крапивы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, чем можно подкормить смородину, чтобы получить лучший урожай.

Больше всего атакуют виноград тля и паутинный клещ. Чтобы от них избавиться, стоит воспользоваться калоидной серой, перетрином, фозалоном или настоем картофельной ботвы. На 10 литров нужно 2 килограмма ботвы и дать этому настояться несколько часов.

Также можно измельчить кусок мыла, развести в 10 литрах воды и этим мыльным раствором опрыскать виноград.