Идеальная подкормка для арбузов в июне: они поразят размером и сладостью

Арбузы пользуются немалой популярностью среди украинских огородников, но для того, чтобы получить действительно замечательный урожай, нужно знать несколько секретов.

Арбузы обычно довольно прихотливы, и для хорошего роста растению нужно и хорошее освещение, и тепло, и отсутствие ветра. А также – правильные подкормки, внесенные вовремя.

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Чем нужно подкормить арбузы в июне

Лучшая подкормка для арбузов, когда они только начинают свой рост – это компост. Смесь навоза, земли и остатков сорняков даст невероятный эффект и поможет укрепить ваши растения и ускорить их рост.

Для того, чтобы подготовить средство, вы можете складывать в кучу сорняки, картофельная шелуха и остальные отходы и оставлять их на 12 месяцев. За это время произойдут процессы гниения, и компост уже будет готов. Для того, чтобы его внести, нужно смешать его с верхним слоем земли.

Удобрение будет идти на пользу арбузам в любой период, и вносить его нужно достаточно часто – и в период роста, и когда культура начнет давать плоды. Если же компоста нет, для подкормки можно также использовать и раствор навоза.



Арбузы нуждаются в частой подкормке / Фото Pexels

Для того, чтобы подготовить его, вам нужно взять 3 килограмма коровяка и залить его ведром воды. После этого оставьте его на неделю в темном месте, и после этого раствор уже можно использовать для подпитки – только не забудьте его перед этим хорошо разбавить водой.

Через месяц после высадки арбузы также советуют подкормить птичьим пометом. Не следует забывать и про суперфосфат, нитрат аммония и хлористый кальций.

Народные подкормки для арбузов

Многие огородники используют альтернативные удобрения, которые также могут пойти на пользу растениям.