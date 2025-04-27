Урожай будет чудесным: чем подкормить чеснок в мае

Для хорошего роста растений чеснок нужно подкармливать. Это не только позволит получить хороший урожай, но и вдвое большие овощи от подкормки. В мае стоит начинать подпитывать чеснок питательными веществами.

После посадки чеснок надо обязательно подпитывать, чтобы собрать хороший урожай, пишет 24 Канал. Если не подкармливать овощи, то они уродятся маленькими.

Читайте также Огурцы и помидоры будут расти вдвое быстрее: рецепт подкормки из дрожжей

Чем подкормить чеснок весной

Дачники советуют подкормки делать дозировано, поскольку от избытка влаги чеснок может загнить. Минеральные удобрения полезно чередовать с органикой и совмещать подкормки с поливом. В материалы мы рассказываем о нескольких лучших удобрений, которые любит чеснок.

Удобрение с аммиаком

В 10 литрах воды разведите 30 граммов удобрения. Такая подкормка эффективна тем, что помогает растению хорошо расти.



Названа лучшая подкормка для чеснока / Фото Pexels

Калий и фосфор

Во время формирования и созревания головок чеснока необходимы фосфор и калий. Для подкормки берут такие комплексные удобрения как нитроаммофоску, нитрофоску или калийную соль.

Кстати! В мае все начинают активно сажать картофель. В какие дни сажать овощи в мае по лунному календарю – читайте в нашем материале.

Нашатырный спирт

Огородники используют эту подкормку для того, чтобы справиться с вредителями и защитить чеснок от болезней. В 10 литрах воды нужно развести 3 столовые ложки нашатырного спирта и поливать очень осторожно растение, чтобы раствор не попал на перья, которые смогут пожелтеть.

Если все же чеснок заболел и начал желтеть, тогда такой раствор нужно вносить под корень растения.