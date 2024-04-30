Получите гораздо лучший урожай: чем подкормить чеснок в мае
Источник:ТСН
Чтобы растения хорошо росли, очень важно их вовремя подкармливать. Это позволит вам получить гораздо лучший урожай, потому что овощи после подкормки вырастут еще больше. В мае надо обязательно подкормить чеснок.
Делать это надо дозировано, поскольку чеснок не любит чрезмерного увлажнения, а от избытка влаги может загнить. Дачники советуют совмещать полив с подкормкой, а минеральные удобрения чередовать с органикой. После того, как питательный раствор впитается в грядку, почву надо разрыхлить.
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Чем подкормить чеснок в мае
В начале вегетационного периода, когда начинают активно расти листья, чеснок надо подкормить азотом. Он содержится в нескольких удобрениях, которые одинаково подходят для лука и чеснока.
Для первой подкормки используйте аммиачную селитру. На 10 литров нужно 2 столовые ложки. Также растения можно подпитывать карбамидом. На 10 литров воды нужно лишь 1,5 литра. Используйте для подкормки азотное удобрение – аммиак. В 10 литрах надо развести 3 столовые ложки 10% аммиака.
Названы лучшие подкормки для чеснока / Фото Pexels
Для подкормки можете использовать любой раствор. Одно ведро используйте на 5 квадратных метров посадки. Садоводы лишь рекомендуют осторожно обращаться с нитратом аммония, поскольку это вещество сильно нагревается, а под солнечными лучами может вызвать сжигание листьев.
В период формирования и вызревания головок чеснока необходимы калий и фосфор. Для вторичной подкормки берут такие комплексные удобрения, как нитроаммофоска, нитрофоска или калийная соль.