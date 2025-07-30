Каждое растение нуждается в уходе, поэтому кроме подкормки овощей, не стоит забывать о деревьях. Брал удобрений может привести к тому, что плоды вырастут кисловатыми и начнут преждевременно опадать.

Даже в конце сезона правильная подкормка способна спасти урожай, налив яблоки и груши соком и большим размером, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку".

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Чем подкормить яблони и груши?

В августе чрезвычайно важную роль играет калий и фосфор. Калий отвечает за транспортировку сахаров из листьев в плоды. Благодаря ему плоды становятся сладкими и сочными. А еще калий влияет на иммунитет деревьев, поэтому они становятся более устойчивыми к зимним погодным условиям.

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Фосфор помогает корневой системе усваивать питательные вещества. Он укрепляет клеточные стенки, делая плодоножки более крепкими. Именно благодаря фосфору плоды хорошо держатся на ветвях и не опадают преждевременно.

Есть два замечательных рецепта, которыми можно воспользоваться для подкормки деревьев в августе.

Минеральный коктейль

Быстрее всего насытит деревья калием и фосфором монофосфат калия. В 10 литрах воды нужно растворить 30 граммов средства. В качестве альтернативы можно использовать смесь из 30 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия на 10 литров воды.



Плоды будут обрывать ветви / Фото Pexels

Дачники предупредили, что суперфосфат плохо растворяется, поэтому предварительно его надо развести в горячей воде и дать настояться.

Органическое сокровище

Древесная зола содержит достаточное количество калия, фосфора, кальция и других микроэлементов. Достаточно лишь рассыпать 1 – 2 стакана золы под кронами взрослых деревьев и перемешать с верхним слоем почвы, а после этого – полить.

Корневую подкормку лучше вносить в хорошо увлажненную землю по периметру кроны, потому что именно там находится больше всего корешков, которые всасывают удобрения. Если на деревьях заметны признаки опадания плодов, то на помощь придет внекорневая подкормка. Опрыскайте листья слабым раствором монофосфата калия (на 10 литров воды понадобится 15 граммов).

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с паутинным клещом – еще одной проблемой, что может поразить растения в вашем саду.

Такие удобрения станут для деревьев лучшей подкормкой, а сочные плоды будут легко сохраняться всю зиму.