Урожай картофеля удвоится: вот что положить в лунку во время посадки

Чтобы вырастить хороший урожай картофеля, нужно проследить за несколькими факторами: плодородной почвой, хорошим материалом для посадки и удобрениями, которые следует добавить в лунку.

Почти на каждом украинском огороде можно найти картофель, ведь это очень сытный корнеплод, который добавляется во множество блюд, сообщает 24 Канал. Но далеко не все дачники знают, как подкормить клубень во время посадки, чтобы увеличить свой урожай.

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На какой почве сажать картофель?

Картофель лучше всего будет расти на легкой, рыхлой и плодородной почве со слабокислой реакцией. А сажать его нужно на хорошо освещенном участке, что, впрочем, закрыта от северного ветра. Поэтому низина и заболоченная местность для высадки точно не подойдет.

Еще один не менее важный фактор, который нужно учесть – это правило севооборота. Нельзя выращивать картофель на одном месте несколько лет подряд. Для него также не подходят участки, где раньше росли помидоры, баклажаны и перец. Зато лучшими предшественниками для картофеля станут свекла, огурец, морковь или капуста.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие овощи нужно посадить в первой половине марта для максимального урожая.

Очень часто картофель страдает от различных болезней, что значительно сокращает урожайность. И для того, чтобы увеличить ее, а заодно разобраться с различными вредителями, стоит разобраться, чем подкормить картофель.



Картофель нужно подкормить во время посадки / Фото Pexels

Шелуха

Когда вы чистите лук и чеснок, не спешите выбрасывать шелуху, ведь в этих отходах содержатся кварцетин и природные фитонциды – они имеют антибактериальный эффект и иммуностимуляционное действие.

После чистки шелухи нужно собирать, подсушивать и хранить в пакетах до момента, пока будете высаживать картофель. Сначала в каждую лунку бросайте по горсти шелухи, а сверху уже кладите картофель.

Фольга

Вот об этом интересном способе увеличить урожайность картофеля знают точно не все. Алюминиевые листы отличаются своим химическим составом: в них содержатся железо, медь, кремний, титан, цинк и марганец – и все эти вещества очень полезны для картофеля.

Кроме того, они могут защитить картофель от болезней и вредителей. Фольга дополнительно сделает землю рыхлой, поэтому картофель не будет преть и быстрее расти. В лунку нужно бросать небольшие шарики из фольги.

Настой птичьего помета

Для этого средства 700 граммов птичьего помета нужно развести в 10 литрах теплой воды. Емкость накройте крышкой или пленкой, а потом поставьте в теплое место на три дня. После этого раствор процедите и добавляйте по литру готового средства в лунку.