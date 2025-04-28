Урожаю будут завидовать все соседи: элементарная подкормка для клубники
- Для подкормки клубники весной рекомендуется использовать карбамид, органические удобрения, куриный помет или коровяк, а также пекарские дрожжи.
- Для повышения сладости ягод можно использовать раствор калийной селитры или опрыскивать кусты раствором сернокислого цинка.
Выращивание клубники –это непростая задача, но имеющиеся результаты настойчивых огородников точно порадуют. Сочные ягоды начнут спеть уже через месяц, если правильно подкормить кустики.
Маленькие кустики клубники могут подарить немалые ягоды с ярким и насыщенным вкусом, если ухаживать за ними как следует, сообщает 24 Канал. Впрочем, далеко не все огородники знают, чем подпитывать клубнику весной для богатого урожая.
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Чем подкормить клубнику весной?
Если вы хотите вырастить клубнику рекордных размеров, без подкормок здесь не обойтись. И ранней весной, когда листья клубники только пускаются в рост, между кустами обычно рассыпают гранулы карбамида – это азотное удобрение, которое очень важно для нормального роста листьев. И несмотря на то, что клубника очень хорошо реагирует на такую подкормку, достаточно будет взять 20 граммов на квадратный метр.
Если вы хотите использовать органические удобрения, тогда можно вносить по 2 стакана золы на квадратный метр. Кроме того, хороший урожай может дать клубника и после подкормки куриным пометом. Килограмм удобрения нужно растворить в 12 литрах воды, выдержать неделю, периодически помешивая раствор.
А после этого подливайте по пол литра под каждый кустик. Такое же действие имеет и коровяк: его нужно развести в воде в пропорции 1:10 и полить им кусты клубники. Такие подкормки лучше всего вносить перед цветением.
Клубника требует своевременной подкормки / Фото Pexels
Впрочем, все еще одной из лучших подкормок для клубники считаются пекарские дрожжи. По своему составу они являются одновременно и удобрением, и стимулятором роста, ведь в них содержится фосфорная кислота, калий, цинк, железо, медь, йод, кальций, азот, витамины и белки, а также жиры.
Кстати, дрожжами подпитывать можно не только клубнику. Мы уже рассказывали, как приготовить из дрожжей удобрение для огурцов и помидоров, чтобы они росли в разы быстрее.
Такое опрыскивание поможет клубнике выработать иммунитет к болезням, а это гарантирует, что ягода переживет внезапные весенние заморозки. Единственное, на что нужно обращать внимание – так это на то, что подкормка дрожжами может вымыть из почвы калий и кальций. Но восстановить баланс можно, рассыпав в междурядьях золу.
Чем подкормить клубнику для сладости?
Если вы хотите, чтобы клубника была максимально сладкой, нужно позаботиться об отдельной подкормке – лучше всего подойдет раствор калийной селитры. 1 чайную ложку удобрения нужно растворить в ведре воды и полить кустики – на каждый лийте по пол-литра воды.
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Также поможет опрыскивание кустов раствором сернокислого цинка (0,02%). Кроме того, для опрыскивания также используют и раствор калийной селитры.
После цветения, когда ягода уже начинает формировать завязь, клубнику не помешает опрыскать комплексным удобрением. Но старайтесь не переусердствовать и придерживаться правильной концентрации – она должна быть вдвое меньше, чем тогда, когда вы поливаете кусты под корень.