Головки лука будут поражать: чем его надо подкормить в июле

Подкармливать овощи очень важно, так как удобрение позволяет им лучше расти и как следствие –вы получите хороший урожай. Лук не требует особого ухода, однако определенная подкормка даст результат.

Для лука лучше всего использовать проверенные подкормки. Для роста лучше всего подходят азотные удобрения, которые хорошо влияют на рост и дадут хороший урожай.

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Огородники также используют фосфорные удобрения, чтобы не только подкормить, но и защитить лук от болезней. Лучшими удобрениями для лука считается аммиачная селитра, нитрофосфат и калиевая соль.



Подкормка влияет на рост лука / Фото Pexels

Чем подкормить лук

Сторонники экологической подкормки любят использовать марганцовку. На 1 литр вам понадобится всего 3 крупинки. Раствор должен быть едва розовым.

Полив лука марганцовкой поможет насытить его необходимыми веществами и защитит от различных заболеваний. А еще раствор борется с вредными микроорганизмами и паразитами.

В июле полезно подпитывать лук золой, которая содержит калий и фосфор, которые довольно необходимы луку. Для раствора вам понадобится 200 граммов золы и 1 ведро кипятка. Перемешайте хорошо золу и дайте ей настояться 3 дня, а потом уже поливайте раствором грядки.

Огородники советуют использовать такое удобрение не чаще, чем 3 раза в сезон, но не позднее 2 недель до сбора урожая.