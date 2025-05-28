Лук вырастет как на дрожжах: в июне его надо правильно подливать

Чтобы получить большой и обильный урожай, лук надо не только подкормить, но и знать о правильных методах подливания. От этого зависит его рост и размер луковиц.

Любой овощ нуждается в подкормке после посадки, и лук – не исключение, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы". В июне важно удобрить лук и обеспечить необходимым количеством воды.

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Как вырастить крупный лук

В первой половине лета происходит активный рост лука, поэтому все подкормки овощ будет активно впитывать и усваивать. С июля рост лука замедляется, поэтому удобрения уже не будут иметь желаемого эффекта, а это означает, что июнь является критическим месяцем, поэтому именно в этот период надо подкормить лук должным образом.

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Одесская огородница рассказала о своем особом рецепте, который позволяет ей каждый год вырастить крупный и сочный лук.

Первый полив в начале июня

Для лука в июне стоит использовать органическое удобрение. Это может быть жидкий раствор коровяка, куриный гранулированный помет или перегной. Перечисленные удобрения прекрасно стимулируют рост пера и влияют на общее развитие растения.



Лучшие подкормки для лука / Фото Pexels

Второй полив через неделю

После первого полива с перерывом в неделю, лук стоит подкормить раствором из древесной золы. В одном литре воды надо размешать 9 литров кипятка и дать настояться 2 суток. Далее 500 миллилитров настоя развести в 9 литрах воды и этим раствором поливать все под корень по увлажненной почве.

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Эта двухэтапная подкормка обеспечит крепкий урожай. Лук вырастет большим, сочным и будет прекрасно храниться в погребе вплоть до весны.