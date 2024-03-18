Кусты будут ломиться от ягод: чем подкормить малину весной
Источник:ТСН
Чтобы получить хороший урожай малины, важно ее подкармливать. Лучше всего это делать весной.
Главная задача садовода в этот период – поддержать плодовые культуры в период заморозков, которые довольно часто случаются ночью, защитить их от вредителей и тщательно удобрить.
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Как подкармливать малину весной
После первых обрезок и обработок кустов малины весной не стоит просто складывать руки и ждать появления ягод. Необходимо помочь растению и подкормить его.
Если погода не балует дождями, придерживайтесь регулярного графика полива малины – один раз в неделю из расчета 10 литров воды на куст.
С этими советами ваша малина будет очень плодородной / Фото Unsplash
Самое главное в весенний период – всячески подкармливать малину:
- Органикой. В период цветения малину можно подкормить перепревшим конским и коровьим навозом, разложив его под кусты и полив водой.
- Минеральными удобрениями. Достаточно подкормить малинник раствором аммиачной селитры в пропорции 3 грамма на 15 литров воды. Перед внесением удобрения почву надо разрыхлить. Готовый раствор вносят из расчета на один квадратный метр.
- Народными средствами. Дрожжи очень хорошо работают для хорошего урожая малины. Чтобы сделать раствор для полива, один пакетик сухих дрожжей растворяют в одном ведре воды. Для лучшего брожения добавляют 3 столовые ложки сахара и оставляют на несколько часов. Концентрат разводят чистой водой в соотношении 1:5, после чего поливают малину.