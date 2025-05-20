Урожай будет невероятным: чем подкормить перец в мае

Любые овощи надо подпитывать и рассада перца не является исключением. Добавив немного удобрений, плоды смогут вырасти большими и сладкими.

Для правильной подкормки перца стоит знать несколько основных советов, чтобы урожай точно вас порадовал, пишет 24 Канал.

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Чем надо подкормить перец в домашних условиях

Отличным удобрением для перца является настой из крапивы. Нужно собрать 1 килограмм крапивы и залить 8 литрами воды. Этот настой надо оставить для брожения на несколько дней, а после завершения этого срока, одну часть надо развести в 10 литрах воды и поливать этим раствором рассаду.

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Также хорошо влияет на рост перца внекорневые подкормки. В ведре воды надо развести 20 граммов мочевины и затем опрыскать этим раствором листья рассады.



Перец надо обязательно подпитывать / Фото Pexels

Уже после первых всходов подкормки для перца надо изменить. Лучше всего влияет на формирование плодов йод и дрожжи, которые надо развести в воде. Этот раствор прекрасно повышает иммунитет растения и не позволяет развиться грибковой инфекции.

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Молодые перчики подкармливают жидкостью, в которой на 1 литр воды должно идти 1 – 2 капли йода. Также есть другой рецепт раствора. Он заключается в том, чтобы к 3 литрам воды добавить 100 граммов дрожжей и 125 граммов сахара. Раствор надо оставить на несколько часов для того, чтобы он перебродил, а дальше разводят из расчета 20 миллилитров на 1 литр воды.