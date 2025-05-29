Результат превзойдет все ожидания: чем подкормить виноград в июне
- Для подкормки винограда в июне рекомендуется использовать раствор из аммиачной селитры и калийно-магниевого удобрения для улучшения роста и иммунитета растения.
- Опрыскивание винограда лучше всего проводить в вечернее время, чтобы избежать ожогов на листьях и обеспечить эффективное усвоение удобрений.
Каждый садовод хочет вырастить большой урожай овощей или ягод. Чтобы грозди винограда были большими, их надо вовремя подкормить перед цветением. Если не удобрить кусты, то лоза истощится, а это скажется на плодородии.
Виноград без удобрений дает меньше ягод, которые становятся со временем мелкими, а затем и вовсе снижается урожайность, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily News.
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Чем обработать виноград в июне
Опрыскивание прекрасно стимулирует большее количество завязи, а это влияет на количество и качество ягод. Дачники рекомендуют один метод, который особенно полезен в тех случаях, когда виноград несколько сезонов не получал полноценного питания.
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Чтобы приготовить подкормку для винограда, нужно воспользоваться несколькими компонентами. За основу надо взять аммиачную селитру, которая обеспечит лозу азотом – замечательным элементом для роста зеленой массы.
Ее надо растворить в горячей воде для лучшего растворения. В состав также надо добавить калийно-магниевое удобрение, которое укрепит иммунитет растения и будет способствовать формированию завязей.
Подкормка винограда хорошо повлияет на урожай / Фото Pexels
Также хорошо влияет на качество цветения борная кислота. Кроме того, она еще и отвечает за стабильную работу репродуктивных органов растения. Когда все составляющие будут тщательно перемешаны, раствор надо процедить, а тогда долить 10 литров чистой воды.
Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной популярной ошибке, что портит цветение роз.
Обработку винограда рекомендуется проводить в вечернее время, когда не сильно светит солнце. Таким образом вы избежите ожогов на листьях и поможете средству усвоиться.