Современные тренды кофейной индустрии: новые вкусы и технологии, которые могут удивить

Глобализация кофейной индустрии вывела этот напиток на новый уровень. Значительно развился не только процесс производства, но и само потребление. На смену одним трендам приходят другие, которые предлагают не только новые кофейные вкусы, но и вносят коррективы в восприятие кофейной культуры.

Ежедневно в мире выпивают более 2,25 миллиарда чашек кофе, пишет 24 Канал. Украина находится на 25 месте в мире по объему потребления кофе, а по статистике, средний украинец потребляет 3 килограмма молотого кофе за год и выпивает 100 чашек любимого напитка вне дома.

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Среди ценителей кофе только растет интерес к любимому напитку. Каждый раз они становятся все более осведомленными и хотят, чтобы в кафе постоянно удивляли чем-то новым и интересным.

Тенденция к изменениям особенно заметна в заведениях третьей волны, которые быстро подхватывают новые тренды и представляют их гостям. Кофейные тенденции становятся отражением изменений во вкусовых и социальных предпочтениях или даже технических инновациях. Вместе с украинским производителем кофе Gemini рассмотрим самые популярные тренды в мире кофе.

"Настоящий" эспрессо без эспрессо-машины

В последние несколько лет бариста начали использовать методы заваривания кофе, которые не требуют сложного оборудования, например эспрессо-машины.

Ранее приготовление эспрессо требовало высокого давления (9 бар), соответствующей температуры (93 – 96°C) и времени экстракции (в среднем около 30 секунд). Благодаря современным тенденциям нашлось несколько альтернатив приготовления "настоящего" эспрессо без эспрессо-машины.

Например, система "Noble Espresso" позволяет заваривать эспрессо, используя пресс и удобные мини-кафе-капы. Кроме того, есть еще аэропресс с металлическим или бумажным фильтром, который по насыщенности создает кофе, похожее на эспрессо, только менее насыщенное.

Популярным методом является приготовление кофе в гейзерной кофеварке (Moka pot), которая в процессе своего применения пропускает сквозь молотый кофе кипящую воду и создает концентрированный напиток, каким и должен быть эспрессо.



Гейзерная кофеварка довольно популярна / Фото Shutterstock

Капсульные кофемашины готовят эспрессо легко и быстро благодаря автоматизации процесса. Заварить кофе можно с помощью ручного эспрессо-пресса, впрочем сейчас "в моде" скорость, поэтому большинство выбирает вариант, который требует минимум времени и усилий.

Безусловно, для настоящего эспрессо нужно специальное оборудование, но современные альтернативы позволяют экспериментировать и создавать кофе даже без него.

Пробуждение технологии "компостирования кофе"

У поклонников кофе начал расти интерес не только к различным методам приготовления напитка, но и к "компостированию" сырья. Людей все больше волнует проблема утилизации отходов кофейной промышленности для уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду. И хотя кофейные отходы не являются вредными для окружающей среды, как скажем, пластик, впрочем их чрезмерное количество в будущем может создать проблемы.

Поэтому теперь все активнее начинают использовать сырье из кофейной гущи, а именно технологии кафе-компостирования, где после приготовления кофе гущу можно использовать для органического удобрения или даже как ингредиент для косметических средств. Это можно назвать новым трендом в направлении устойчивого развития и экологического подхода к потреблению кофе.

К примеру, кофейную гущу после приготовления напитка можно использовать по-разному. В быту она пригодится для нейтрализации запахов в холодильнике, для очистки стойких пятен со стеклянной посуды или для пробития слива в раковине.

Дачники охотно используют кофейную гущу как органическое удобрение. Она имеет много питательных микроэлементов и обогащает почву азотом. Гущу насыпают под корни роз или азалии, чтобы они хорошо росли.

А вот beauty-специалисты могут отметить, что кофейной гущей хорошо делать массаж головы, чтобы укрепить корни волос и способствовать их росту. Кроме того, кофейная гуща идеально подходит для скрабирования лица.



Кофейную гущу используют в beauty-индустрии / Фото Pexels

На этом внимание к экологии и уменьшению отходов не исчерпывается. Чтобы минимизировать пищевые отходы и соответствовать тенденциям устойчивого потребления "в игру" вошел чай каскара, высушенный из кожуры кофейной ягоды.

Напиток "Cascara" – что надо о нем знать

Не все знакомы с чаем каскара, впрочем сейчас он набирает популярность как новый напиток, который можно заваривать и потреблять, получая натуральный фруктовый вкус. Каскара – это оболочка кофейной ягоды, которая остается после снятия кожуры с кофейного зерна. Раньше эта сушеная кожура выбрасывалась, а сейчас она – часть осознанного использования каждого кофейного плода.



Каскара готовится из сушеной кожуры кофейного зерна / Фото Shutterstock

Если в Йемене и Эфиопии эту оболочку кофейных зерен традиционно использовали для напитка, то в Европе она была отходом. Теперь же этот продукт имеет все шансы стать культовым.

Для заваривания каскары нужно только кожура кофейных зерен и вода. Ценители этого напитка говорят, что вкус напитка имеет мягкий, несколько сладковатый с нотками ягод, сухофруктов и лепестков розы.

Каскара имеет кофеин (хотя его минимальное содержание – ниже, чем в классическом кофе), антиоксиданты полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов. Этот уникальный напиток демонстрирует новый подход к использованию кофейных ягод и привлекает внимание к экологичности. Уменьшение отходов кофейного производства привело к открытию перед гурманами нового многообразия вкусов.

Ферментация кофе для новых вкусовых оттенков

Чтобы получить еще больше новых вкусовых профилей, бариста и кофейные фермеры начали активно экспериментировать с методами ферментации. Использование дрожжей или "natural fermentation" для дополнительного брожения зерен дает возможность создавать более сложные и уникальные вкусы.

Процесс ферментации уже стал трендом в мире спешелти-кофе. Благодаря этому естественному процессу, бактерии или грибки расщепляют сахара в кофейных ягодах, а добавление различных штаммов дрожжей во время ферментации создает различные вкусовые оттенки. Они могут быть фруктовыми, цитрусовыми, цветочными, пряными или с кислотностью, что будет напоминать вкус алкоголя.

Ферментированный кофе является экспериментальным, поэтому такие зерна трудно назвать бюджетными, однако они продолжают набирать популярность среди поклонников особого кофе. Анаэробная ферментация без кислорода создает кисло-сладкие вкусы. Аэробная ферментация с кислородом уже отвечает за сложные вкусы, а вот ферментация с дрожжами раскрывает конкретные ароматы.

Эти основные методы ферментации меняют представление о кофе и открывают новые горизонты для гурманов. Но если ферментированный кофе имеет свою когорту ценителей, то гораздо популярнее в современном мире является кофе без кофеина.

Расширение ассортимента кофе без кофеина

Кофе без кофеина претерпевает изменения благодаря новым методам удаления кофеина, которые сохраняют больше вкуса и аромата. "Swiss Water Process" – это новый метод, позволяющий получать кофе без кофеина без применения химических растворителей. Он активно используется среди кофейных компаний для сохранения натурального вкуса даже в бескофеиновых напитках.

Чтобы создать такой кофе, зерна погружают в горячую воду, которая извлекает кофеин. Далее образованная жидкость проходит через фильтр с активированным углем, который удерживает молекулы кофеина, оставляя при этом вкус кофе. После основного процесса зерна еще раз погружают в ту же воду, чтобы сохранить кофейный аромат. Такой цикл повторяют несколько раз, пока зерна полностью не потеряют весь кофеин.

Популярным этот метод делает его экологичность, поскольку кофеин выводится только благодаря воде и естественным процессам, при этом кофе сохраняет свой вкус и аромат. Инновационный и натуральный метод часто применяется для органического и специального кофе, который является популярным в кафе третьей волны.

Кофе с молоком – новый стандарт в кофейнях новый стандарт в кофейнях

В современных кофейнях все чаще растет спрос на альтернативы коровьему молоку. Они получили популярность благодаря тренду на здоровое питание, а еще является важным выбором для людей, которые имеют непереносимость лактозы, или веганов, которые заботятся об окружающей среде. Бариста обращают внимание на потребности гостей, поэтому адаптируют напитки к изменениям, используя для каждого вида то молоко, которое идеально сочетается с кофе.

Здесь важно понимать, что не все растительное молоко подходит для приготовления кофе. Поэтому актуальными становятся новые виды, которые специально адаптировали для гармоничного сочетания с эспрессо.

В частности, овсяное молоко набирает популярность благодаря своей мягкости и шелковистой текстуре. Оно хорошо подходит для латте и капучино.

Популярным является миндальное молоко, которое имеет интересный ореховый вкус. Гости в кафе часто выбирают именно этот вид растительного молока. А вот кокосовое подходит для холодных напитков, к примеру, айс-лате или фраппе.



Кофе на растительном молоке становится все более популярным / Фото Shutterstock

Растительное молоко в кофе – это новый тренд, но он уже настолько стал привычным, что считается стандартом в кофейной культуре. Гостям нравится такой современный подход, который позволяет выбрать кофейный вкус самостоятельно. И это касается не только молока, поскольку современные тренды имеют гораздо больший спектр опций даже в выборе самого кофе.

Индивидуализация вкуса через онлайн-платформы

Новые цифровые платформы позволяют потребителям создавать свои уникальные рецепты кофе или чая через вкусовые профили.

Такой персонализированный процесс позволяет выбрать кофе в соответствии с собственными предпочтениями. При заказе кофе онлайн можно выбрать уровень обжарки (светлый, средний или темный), сорт кофейных зерен (арабика, робуста или бленд) или форму получения кофе. Он может быть целым в зернах, уже смолотым или в капсулах для кофемашины.

Кроме того, покупатели теперь имеют возможность выбрать кофе из конкретного региона. К примеру, вкус зерен зависит от места выращивания, поэтому в онлайне есть опция выбора страны – от Эфиопии и Кении до Колумбии или Бразилии.

Выбор конкретных параметров позволяет создать индивидуальную упаковку кофе. Его обжарят, при необходимости смолоть и зафасуют в герметичную индивидуальную упаковку. Такой современный подход позволяет еще больше погрузиться в мир кофе.

Компания Gemini предлагает широкий ассортимент кофе и чая для всех, кто хочет экспериментировать с новыми вкусовыми трендами и технологиями приготовления, все необходимое на сайте по ссылке.