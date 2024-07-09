Если же правильно хранить хлеб, то можно предотвратить образование плесени и продлить срок его годности. Некоторые ставит хлеб в морозилку, но не всем нравится ждать, пока хлеб приобретет комнатную температуру.

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Как долго хранить хлеб свежим

Чтобы хлеб оставался свежим как можно дольше, его надо хранить в холодильнике и прорезать дырки в упаковке. Этот прием можно применить к буханке хлеба из пекарни, тем более, что в нем не так много консервантов, как в магазинном.

Отверстия важны для того, чтобы внутри не оставалась влага, которая может конденсироваться и вызывать ускорение развития плесени. Сделайте небольшие отверстия, чтобы хлеб не пересох. Такой хлеб сможет храниться в холодильнике до 15 дней.



Хлеб будет долго храниться в холодильнике / Фото Pexels

Этот метод хранения хлеба полезен тем, что низкая температура воздуха и уменьшенная влажность замедляют развитие плесени.

Если же вы не хотите хранить хлеб в холодильнике, то держите его в хлебнице в герметичной упаковке. Также его можно завернуть в полиэтиленовый пакет, несколько слоев пергаментной бумаги, фольги или в пищевую пленку.