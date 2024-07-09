Якщо ж правильно зберігати хліб, то можна запобігти утворенню плісняви та подовжити термін його придатності. Дехто ставить хліб у морозилку, але не всім подобається чекати, поки хліб набуде кімнатної температури.

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Як довго зберігати хліб свіжим

Щоб хліб залишався свіжим якомога довше, його треба зберігати в холодильнику та прорізати дірки в упаковці. Цей прийом можна застосувати до буханки хліба з пекарні, тим паче, що в ньому не так багато консервантів, як у магазинному.

Отвори є важливими для того, аби всередині не залишалася волога, яка може конденсуватися та спричиняти прискоренню розвитку плісняви. Зробіть невеличкі отвори, щоб хліб не пересохнув. Такий хліб зможе зберігатися у холодильнику аж до 15 днів.



Хліб буде довго зберігатися у холодильнику / Фото Pexels

Цей метод зберігання хліба є корисний тим, що низька температура повітря та зменшена вологість сповільнюють розвиток плісняви.

Якщо ж ви не хочете зберігати хліб у холодильнику, то тримайте його у хлібниці в герметичному пакуванні. Також його можна загорнути в поліетиленовий пакет, кілька шарів пергаментного паперу, фольги або у харчову плівку.