Розы могут начать цвести уже в конце мая – а это значит, что уже самое время позаботиться об их подкормке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И всего несколько простых ингредиентов помогут достичь яркого, большого и красочного цветения.

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Как и чем подкормить розы?

Розы перед началом цветения – это невероятно "голодные" к подпитке растения. И очень важно, чтобы они получили все необходимые питательные вещества, как только температура вокруг начнет повышаться. Учитывайте, что когда солнце припекает, и растения нужно поливать значительно чаще, этот же полив может вымыть из почвы много питательных веществ – а в конечном итоге это приведет к худшему образованию цветов.

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Если розы не получат питательных веществ, что нужны им для развития, они образуют гораздо меньше бутонов, которые могут даже не расцвести. И все же есть способ подкормить их без лишних затрат, чтобы получить максимально пышное и яркое цветение.



Розы нужно подкормить как можно быстрее / Фото Pexels

Однолетние растения и розы требуют по крайней мере 2 – 3 подкормки в течение лета. В таком случае, они будут безумно цвести, и для этого не нужны ни агрессивные химикаты, ни дорогие средства. Простая органическая смесь справится не хуже.

Вот чем подкормить розы в жаркое время:

две части специализированного удобрения для роз;

одна часть люцерновой муки;

одна часть куриного помета.

Люцерновая мука – это достаточно щадящее удобрение, изготавливаемое из растений люцерны. Оно может подпитать розы питательным азотом и помогает листьям и стеблям укрепляться, чтобы в конце концов создать большие цветы.

К слову, позаботиться сейчас нужно не только о цветении, но и о листьях роз. Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы они не желтели – есть один простой способ избавиться от болезни.

Оно также содержит натуральные минералы, стимулирующие рост, и это поможет цветами цвести пышнее. А вот куриный помет обеспечивает цветы не только азотом, но и фосфором, что улучшает качество и цвет цветов. Кроме того, содержится в нем и калий, который способствует обильному цветению.