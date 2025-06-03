Троянди можуть почати цвісти вже наприкінці травня – а це значить, що вже саме час подбати про їхню підгодівлю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І всього кілька простих інгредієнтів допоможуть досягти яскравого, великого і барвистого цвітіння.

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Як і чим підживити троянди?

Троянди перед початком цвітіння – це неймовірно "голодні" до підживлення рослини. І дуже важливо, аби вони отримали усі потрібні поживні речовини, щойно температура навколо почне підвищуватися. Зважайте, що коли сонце припікає, і рослини потрібно поливати значно частіше, цей-таки полив може вимити з ґрунту багато поживних речовин – а зрештою це призведе до гіршого утворення квітів.

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Якщо троянди не отримають поживних речовин, що потрібні їм для розвитку, вони утворять набагато менше бутонів, які можуть навіть не розквітнути. Та все ж є спосіб підживити їх без зайвих витрат, аби отримати максимально пишне та яскраве цвітіння.



Троянди потрібно підживити якнайшвидше / Фото Pexels

Однорічні рослини та троянди потребують принаймні 2 – 3 підгодівлі протягом літа. В такому випадку, вони шалено цвістимуть, і для цього не потрібні ані агресивні хімікати, ані дорогі засоби. Проста органічна суміш впорається не гірше.

Ось чим підгодувати троянди у спекотну пору:

дві частини спеціалізованого добрива для троянд;

одна частина люцернового борошна;

одна частина курячого посліду.

Люцернове борошно – це досить щадне добриво, що виготовляється із рослин люцерни. Воно може підживити троянди поживним азотом та допомагає листю та стеблам зміцнюватися, аби зрештою створити більші квіти.

До слова, подбати зараз потрібно не тільки про цвітіння, але й про листя троянд. Раніше ми розповідали, що робити, аби воно не жовтіло – є один простий спосіб позбутися хвороби.

Воно також містить натуральні мінерали, що стимулюють ріст, і це допоможе квітами цвісти пишніше. А ось курячий послід забезпечує квіти не тільки азотом, але й фосфором, що покращує якість та колір квітів. Окрім того, міститься в ньому й калій, який сприяє ряснішому цвітінню.