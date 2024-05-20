Как вывести одуванчики со двора: лучшие методы, которые действительно работают

Одуванчик легко размножается и может захватить всю территорию. Даже если цветки исчезнут, растения все равно продолжат свой рост. Однако есть несколько способов, которые помогут избавиться от одуванчиков со двора.

Кроме семян, одуванчик имеет живучие корни длиной до 60 сантиметров и легко генерируется в случае повреждения, поэтому скашивание не всегда помогает. Это означает, что если вы даже зачистите участок, то после обрезания корня одуванчика вырастет розетка с листьями и цветками.

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Поэтому безвозвратно одуванчик уничтожить не удастся, но можно сделать так, чтобы не дать ему распространить семена.

Механическая борьба с одуванчиками

Скашивание одуванчика

Косить одуванчик надо раз в неделю, очень низко, у самого уровня земли. После скашивания одуванчики будут давать новые побеги, но через несколько недель ослабеют и истощатся.

Косить надо тогда, когда растение уже зацвело, но еще не успело сформировать семена. В этот период способность одуванчиков к регенерации является наименьшей. После скашивания растение надо уничтожать, чтобы семена не разлетелись по всему участку.

Удаление из почвы

Используйте лопаты с узким полотном или другие извлекатели сорняков с корнем, чтобы выкорчевывать или выкручивать одуванчики из земли с корнем.



Одуванчики долго выводятся из двора / Фото Pexels

Избавление с помощью гербицидов

Если одуванчиков слишком много на участке, тогда нужно использовать химию. Они уничтожат надземную часть одуванчика, поэтому важно применять послевсходовые гербициды и проводить обработки, прежде чем сорняк отцветет и созреет летучие семена.

Но будьте осторожны, потому что гербициды уничтожают все растения, на которые попадают, поэтому от них может пострадать газонная трава или культурные растения.