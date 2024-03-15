Тюльпаны – это популярные и очень красивые весенние цветы, и за весну вам точно подарят по крайней мере один букет. и для того, чтобы они стояли дольше и могли радовать вас своей красотой, нужно правильно их обрезать.

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Как правильно обрезать тюльпаны

К сожалению, как и все другие срезанные цветы, тюльпаны хранятся совсем не вечно. Но, к счастью, существует простой метод, что поможет им цвести гораздо дольше. Флористы отмечают, что огромное значение имеет то, как именно вы подрезаете стебли ваших тюльпанов.

Как и многие другие цветы с мягким стеблем, тюльпаны живут в вазе от пяти до семи дней, но они прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов по уходу,

– поделилась флористка Брайони Торни.

Главная цель – сохранять воду чистой и свежей, и так вы можете минимизировать риск занесения различных бактерий, ведь именно они могут сократить срок жизни ваших тюльпанов. Но перед тем, как ставить цветы в вазу, вам нужно их как следует подготовить к этому.



Тюльпаны нужно обрезать / Фото Pexels

Многие знают, что у любых цветов нужно обрезать нижнюю часть стебля перед тем, как ставить их в воду. Но флористы отмечают,, что делать это нужно под определенным углом.

Если вы будете делать это постоянно под углом в 45 градусов, это будет гарантировать, что ваши цветы получают максимальное количество воды, а это поможет им оставаться свежими и цвести гораздо дольше.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Также убедитесь, что ваша ваза чрезвычайно чистая, а под уровнем воды не осталось ни одного листа тюльпанов. Кстати, обратите внимание на то, что и температура воды в вазе играет значение – она должна быть прохладной, и ее нужно доливать, если это нужно.

Старайтесь заменять воду по крайней мере через день, и так же часто обрезать стебли ваших цветов.