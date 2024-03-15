Тюльпани – це популярні і надзвичайно красиві весняні квіти, і за весну вам точно подарують принаймні один букет. та для того, щоб вони стояли довше і могли радувати вас своєю красою, потрібно правильно їх обрізати.

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Як правильно обрізати тюльпани

На жаль, як і всі інші зрізані квіти, тюльпани зберігаються зовсім не вічно. Та, на щастя, існує простий метод, що допоможе їм цвісти набагато довше. Флористи зазначають, що величезне значення має те, як саме ви підрізаєте стебла ваших тюльпанів.

Як і багато інших квітів з м’яким стеблом, тюльпани живуть у вазі від п’яти до семи днів, але вони прослужать довше, якщо дотримуватися кількох простих порад щодо догляду,

– поділилася флористка Брайоні Торні.

Головна мета – зберігати воду чистою та свіжою, і так ви можете мінімізувати ризик занесення різноманітних бактерій, адже саме вони можуть скоротити термін життя ваших тюльпанів. Та перед тим, як ставити квіти до вази, вам потрібно їх як слід підготувати до цього.



Тюльпани потрібно обрізати / Фото Pexels

Чимало людей знають, що у будь-яких квітів потрібно обрізати нижню частину стебла перед тим, як ставити їх у воду. Та флористи наголошують на тому, що робити це потрібно під певним кутом.

Якщо ви будете робити це постійно під кутом у 45 градусів, це гарантуватиме, що ваші квіти отримують максимальну кількість води, а це допоможе їм залишатися свіжими та цвісти набагато довше.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Також переконайтеся, що ваша ваза надзвичайно чиста, а під рівнем води не залишилося жодного листя тюльпанів. До речі, зверніть увагу на те, що і температура води у вазі відіграє значення – вона має бути прохолодною, і її потрібно доливати, якщо це потрібно.

Намагайтеся замінювати воду принаймні через день, і так само часто обрізати стебла ваших квітів.