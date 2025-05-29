Скошенная трава может быть одинаково полезной для огорода и сада, пишет 24 Канал со ссылкой на 24.Kyiv. Для того, чтобы не выбрасывать напрасно траву, рассказываем о ее лучшем применении.
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Компостирование
Чаще всего скошенную траву складывают в компостную яму или определенный специальный ящик. Уже во время перегнивания образуется органическое удобрение, которым в следующем году можно будет подкормить любые растения. Такой компост хорошо обогащает почву питательными веществами.
Зеленое удобрение
Скошенную траву сложите в бочку и залейте водой, оставив на 2 недели для брожения. Полученным настоем через указанное время можно подливать овощи, чтобы стимулировать их рост и улучшить урожайность.
Дачники активно используют траву в хозяйстве / Фото Pexels
Мульча
Прекрасно подходит для мульчирования свежескошенная или подсушенная трава. Дачники раскладывают ее под плодовыми деревьями, вокруг ягодных кустов или просто на грядках. Слой мульчи прекрасно удерживает влагу в почве и защищает корневую систему от перегрева солнца.
Защита от сорняков
Скошенной травой можно застилать междурядья и садовые дорожки, чтобы препятствовать росту сорняков.
Кстати! Помидоры трескаются из-за неравномерного полива, внезапные ливни или быстрый рост, в частности из-за внезапных изменений температуры или внесения удобрений. Что делать, чтобы помидоры не трескались – читайте в нашем материале.
Теплые грядки
Дачники также используют траву для теплых грядок. Ее надо уложить в нижний слой вместе с ветками и листьями. В процессе перегнивания трава будет выделять тепло, которое будет способствовать лучшему росту многих овощей.