Скошенная трава может быть одинаково полезной для огорода и сада, пишет 24 Канал со ссылкой на 24.Kyiv. Для того, чтобы не выбрасывать напрасно траву, рассказываем о ее лучшем применении.

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Компостирование

Чаще всего скошенную траву складывают в компостную яму или определенный специальный ящик. Уже во время перегнивания образуется органическое удобрение, которым в следующем году можно будет подкормить любые растения. Такой компост хорошо обогащает почву питательными веществами.

Зеленое удобрение

Скошенную траву сложите в бочку и залейте водой, оставив на 2 недели для брожения. Полученным настоем через указанное время можно подливать овощи, чтобы стимулировать их рост и улучшить урожайность.



Дачники активно используют траву в хозяйстве / Фото Pexels

Мульча

Прекрасно подходит для мульчирования свежескошенная или подсушенная трава. Дачники раскладывают ее под плодовыми деревьями, вокруг ягодных кустов или просто на грядках. Слой мульчи прекрасно удерживает влагу в почве и защищает корневую систему от перегрева солнца.

Защита от сорняков

Скошенной травой можно застилать междурядья и садовые дорожки, чтобы препятствовать росту сорняков.

Кстати! Помидоры трескаются из-за неравномерного полива, внезапные ливни или быстрый рост, в частности из-за внезапных изменений температуры или внесения удобрений. Что делать, чтобы помидоры не трескались – читайте в нашем материале.

Теплые грядки

Дачники также используют траву для теплых грядок. Ее надо уложить в нижний слой вместе с ветками и листьями. В процессе перегнивания трава будет выделять тепло, которое будет способствовать лучшему росту многих овощей.