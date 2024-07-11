Опытные хозяйки говорят, что хлеб высыхает и крошится из-за того, что в нем мало жира, пишут Советы 24. Чтобы этого не было, надо добавить в тесто 2 – 3 столовые ложки масла или растопленного сливочного масла.

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Также хлеб может крошиться из-за плохого маргарина. В таком случае покупайте только качественный, в котором достаточно содержания жиров. Интересным моментом также является замешивание. По словам некоторых специалистов, хлеб замешивать лучше не на обычной воде, а на отваре от картофеля.

Кроме того, есть еще несколько причин, почему хлеб крошится. На это влияет не только состав ингредиентов во время приготовления, но и условия хранения.



На хрупкость хлеба влияют несколько факторов / Фото Pexels

Основные факторы, которые влияют на крошение хлеба

Недостаточное количество глютена

Если использовать муку с низким содержанием глютена, это может привести к крошению хлеба. Глютен отвечает за структуру и эластичность теста.

Неправильное соотношение ингредиентов

Тесто может стать слишком плотным и хрупким, если в него добавлять слишком много муки. Вода также является важным компонентом для развития глютена. Недостаточное количество воды может сделать тесто сухим и вызвать крошение.

Перепеченный хлеб

Слишком высокая температура или слишком долгое время выпекания могут привести к пересушиванию хлеба, что сделает его хрупким. Также хрупкость может быть из-за того, что корочка хлеба получится слишком тонкой, а это может привести к чрезмерному испарению влаги изнутри.

Неправильное хранение

Если хлеб хранится в условиях низкой влажности или без надлежащей упаковки, он может пересохнуть и стать хрупким.