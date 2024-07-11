Досвідчені господині кажуть, що хліб висихає та кришиться через те, що в ньому мало жиру, пишуть Поради 24. Щоб цього не було, треба додати в тісто 2 – 3 столові ложки олії чи розтопленого вершкового масла.

Читайте також Як зберегти хліб свіжим 15 днів: не побачите жодної плісняви

Також хліб може кришитися через поганий маргарин. У такому випадку купуйте лише якісний, в якому достатньо вмісту жирів. Цікавим моментом також є замішування. За словами деяких фахівчинь, хліб замішувати краще не на звичайній воді, а на відварі від картоплі.

Окрім того, є ще кілька причин, чому хліб кришиться. На це впливає не лише склад інгредієнтів під час приготування, але й умови зберігання.



На крихкість хліба впливають кілька факторів / Фото Pexels

Основні фактори, які впливають на кришіння хліба

Недостатня кількість глютену

Якщо використовувати борошно з низьким вмістом глютену, це може призвести до кришіння хліба. Глютен відповідає за структуру і еластичність тіста.

Неправильне співвідношення інгредієнтів

Тісто може стати занадто щільним та крихким, якщо в нього додавати забагато борошна. Вода також є важливим компонентом для розвитку глютену. Недостатня кількість води може зробити тісто сухим і спричинити кришіння.

Перепечений хліб

Надто висока температура або надто довгий час випікання можуть призвести до пересушення хліба, що зробить його крихким. Також крихкість може бути через те, що скоринка хліба вийде занадто тонкою, а це може призвести до надмірного випаровування вологи зсередини.

Неправильне зберігання

Якщо хліб зберігається в умовах низької вологості або без належного упакування, він може пересохнути та стати крихким.