Хороший сон начинается не тогда, когда наша голова уже касается подушки, а задолго до этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому то, что вы делаете за несколько часов до сна может серьезно повлиять на качество отдыха.

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Не смотрите телевизор в постели

Если вы часто смотрите телевизор в постели, возможно, пришло время наконец пересмотреть эту привычку – ведь использование телевизора и остальных гаджетов перед сном может заставить вас ассоциировать кровать с местом не для сна, а для других активностей, сообщает психолог сна Джейд Ву.

Попробуйте заменить эту привычку книгой или прослушиванием подкаста – это не повлияет на вас так сильно и поможет лучше спать.

Не смотрите в свой телефон

Считайте последние несколько часов перед сном временем, когда телефон запрещен. Это не время для того, чтобы стимулировать свой мозг и выполнять немало задач. Зато это время следует рассматривать как буфер между напряженным днем и спокойной ночью.

Поэтому старайтесь в это время не проверять свою электронную почту и не листать соцсети.



Телефон перед сном лучше отложить / Фото Pexels

Не забывайте о расслаблении

Легко предположить, что когда вы уставшие, заснуть будет легко. Но иногда телу нужно напомнить о том, что пришло время сна – и в этом помогут простые повторяющиеся процедуры: переодевание в пижаму, чашка травяного чая или легкая растяжка.

Эти действия дадут сигнал вашему мозгу, что пора расслабиться. К тому же такие привычки могут уменьшить стресс и улучшить психическое здоровье.

Кстати, улучшить ночной сон может не только расслабление. Мы уже рассказывали ранее, сколько времени можно дремать днем, чтобы это положительно повлияло на сон.

Не делайте ничего, что заставит вас стрессовать

Вместо того, чтобы браться за новые и новые задачи вечером, попробуйте заменить их ритуалами, что помогут вам снять стресс. Это может любая деятельность, что не слишком сильно стимулирует и способствует свободному от стресса мышлению – ведение дневника, проведение времени с домашним животным или медитация.

Не засиживайтесь допоздна (даже в выходные)

Может возникнуть соблазн не спать немного дольше – особенно, когда вы знаете, что следующий день выходной, и вы не имеете работы. И соблюдение постоянного графика сна – это одна из лучших вещей, что вы можете сделать для качества отдыха.