Никогда не сажайте возле арбуза эти 2 растения: урожая не дождетесь

Арбуз – это очень популярная бахчевая культура, которую выращивают чуть ли не на каждом украинском огороде. Но если вы хотите насладиться сладкими плодами, тогда нужно позаботиться об удачном соседстве.

Опытные огородники давно знают, что правильное соседство растений на огороде может существенно приумножить урожай, сообщает 24 Канал. Но если ошибиться и высадить вместе некоторые культуры, можно остаться без плодов вообще. Поэтому рассказываем, что нельзя сажать возле арбузов.

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Что нельзя сажать возле арбузов?

Есть всего две культуры, для которых лучше найти участок на другой части огорода – и это подсолнечник и кукуруза. Многие огородники допускают ошибку и пытаются посадить эти растения рядом – вроде бы когда подсолнухи и кукуруза вырастут, они будут затенять арбузы от палящих солнечных лучей и так спасут бахчевые от ожогов.

Но этот способ неэффективен, и с ним возникает еще и другая проблема: на подсолнухи прилетают грачи, воробьи и другие птицы. И, насытившись ими, после жирной пищи птица стремится утолить жажду – и поэтому начнет бить ваши арбузы. Поэтому если вы посеете арбузы возле подсолнечника – потеряете весь урожай.

Зато кукуруза вытягивает немало питательных веществ из почвы, даже из глубоких ее слоев. Прежде всего она забирает азот, что нужен для формирования ростков арбузов.

К тому же нельзя сажать арбузы на месте, где раньше росли или подсолнечник, или кукуруза. Дело в том, что урожай этих двух культур собирают поздней осенью, и их корневая система остается в почве и не перепревает за зиму.

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Во время ранневесенней обработки почвы он будет горбиться, а кочаны и корни, оставшиеся в земле и не перепревшие, могут повредить нижние всходы арбузов в междурядьях. Снизится и урожайность, и густота прорастания ростков.



Подсолнухи нельзя сажать возле арбузов / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно еще посадить в июле, чтобы собрать урожай осенью.

Можно ли сажать рядом арбузы и дыни?

Арбузы и дыни относятся к одному семейству – тыквенные. И поскольку они имеют одинаковые сроки плодоношения, их можно выращивать на соседних грядках.

Выбрать для этого нужно открытую для солнца местность – ведь недостаток солнечного света и тепла могут негативно повлиять на развитие растений и их урожайность. Лучше всего высаживать и арбузы, и дыни на хорошо дренированной песчаной или супесчаной почве, имеющей нейтральный уровень кислотности. Обе культуры устойчивы к засухам и засолению почвы, а вот чрезмерный полив и закисание не переносят.