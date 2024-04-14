Не навредите своему огороду: какие овощи категорически нельзя сажать возле лука

Лук — отличный сосед для многих растений. Однако есть и исключения, ведь некоторые растения плохо сочетаются друг с другом.

Чтобы получить успешный урожай и не навредить своим овощам, обязательно надо знать о наиболее подходящих комбинациях культур. А также неподходящих.

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Чтобы сохранить урожай лука, важно обращать внимание, где и возле каких овощей его высаживать.



Не все овощи можно сажать возле лука / Фото Unsplash

Какие растения нельзя сажать возле лука