Посадите эти растения в начале апреля: они растут очень быстро

Второй месяц весны – это занятая пора для огородников, ведь земля пробуждается, и уже стоит активно сажать овощи, ягодные кусты и сеять цветы.

Если вы боитесь высаживать растения из-за возможности весенних заморозков, не беда – и целый ряд культур, которые не боятся холодов, сообщает 24 Канал. Поэтому высадить их можно и нужно уже сейчас – в самом начале апреля.

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Что посадить в начале апреля?

В первой половине апреля погода еще часто переменчива; в один день идет дождь, а в другой – уже выглядывает теплое солнце. Поэтому сажать в это время можно только холодостойкие культуры, которые не боятся возможных ночных заморозков.

Вот несколько растений, которые можно высадить на огороде уже сейчас:

Морковь . Овощ не боится холода, и если земля прогрелась хоть немного, этого уже будет достаточно.

. Овощ не боится холода, и если земля прогрелась хоть немного, этого уже будет достаточно. Петрушка, шпинат и укроп . Они хорошо переносят резкие перепады температур и не боятся весенних заморозков.

. Они хорошо переносят резкие перепады температур и не боятся весенних заморозков. Редис и горох . Культуры быстро растут, и уже через месяц вы получите первый урожай.

. Культуры быстро растут, и уже через месяц вы получите первый урожай. Лук и чеснок . Они также не боятся холода, поэтому смело высаживайте их прямо в открытый грунт.

. Они также не боятся холода, поэтому смело высаживайте их прямо в открытый грунт. Картофель. Ранний картофель можно высевать уже тогда, когда почва прогреется до +7 градусов.



В апреле нужно высадить немало овощей / Фото Pexels

Но для того, чтобы получить идеальный урожай, немало огородников пользуются также лунным календарем.

Есть еще несколько растений, которые стоит высадить в начале апреля в теплицу:

баклажаны;

перец;

помидоры;

огурцы;

кабачки;

патиссоны.

А вот в саду в апреле уже стоит подумать о посадке саженцев. Обычно этим занимаются осенью, и если тогда вы не успели, апрель – это идеальное время, чтобы наверстать. Впрочем, посадка деревьев в апреле все же зависит от погодных условий – и обычно высаживают яблони, груши, сливы и черешни.

Из кустов можно сажать рябину, калину, черемуху и сирень.

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Если в апреле вы будете сажать цветы, тогда нужно выбрать такие, которые не требуют высоких температур, в частности: