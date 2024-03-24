Ягоды будут обрывать кусты: что посадить возле клубники, чтобы увеличился урожай

Огородники чаще всего для клубники выбирают отдельную грядку и высаживают ее рядами от начала до конца. Но оказывается, рядом с клубникой стоит сажать определенные культуры, которые положительно повлияют на ее рост и будут способствовать лучшему урожаю.

Смешанный тип посадки способен не только занять меньше места на грядке, но и позволить растениям обменяться между собой полезными веществами.

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Чтобы получить огромный урожай клубники, попробуйте ее высадить с несколькими видами овощей и зелени.

Лучшие соседи клубники

Редька;

Бобовые;

Лук;

Морковь;

Редис;

Чеснок;

Салат;

Шпинат;

Базилик;

Рукола;

Щавель.

Не бойтесь соседства клубники и лука с чесноком. Запах луковых отпугнет всех вредителей, которые могут уничтожить ягоды и на вкус самой клубники они не повлияют никоим образом.

А вот бобовые способствуют разрыхлению почвы и насытят ее азотом, что для клубники очень полезно.



Лучшее соседство растений с клубникой / Фото Pexels

Хорошо у клубники растут цветы. Посадите рядом с кустами ягод ирисы, пионы и бархатцы. Также клубника хорошо растет возле винограда. Важно только обратить внимание на то, чтобы растение не затеняло кусты и позволяло насекомым их опылять.

Клубника будет активно расти, если рядом с ней будут высажены малина, крыжовник или смородина. Эти кусты имеют совсем другую структуру корней, поэтому не будут забирать у клубники питательные вещества из почвы.