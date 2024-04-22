Урожай будет просто невероятным: что посадить возле лука для наилучшего результата

22 апреля 2024, 17:12
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Источник:

"Окна"

Удачное соседство культур – залог хорошего урожая и ухоженного огорода. В частности, каждому огороднику стоит знать, что лучше всего посадить возле лука.

Лук – одна из самых популярных культур. Чтобы иметь хороший урожай, важно соблюсти правильное соседство.

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Что можно сажать возле лука на огороде

Огородники часто сажают лук, как и чеснок, между рядками овощей, ведь он имеет специфический запах и отпугивает вредителей. Однако в таком случае не стоит ожидать лучшего урожая.


Для лука важно иметь правильных соседей / Фото Unsplash

Для лучшего результата сажайте возле лука:

  • морковь и свеклу – они будут защищать друг друга от вредителей и болезней, а также улучшат урожайность;
  • клубнику и землянику – растения тоже смогут хорошо защитить друг друга;
  • укроп и зеленые листовые салаты;
  • редис, который защитит лук от тли и клеща;
  • огурцы – тогда овощи будут меньше болеть, а лук вырастет большим;
  • тимьян и ромашку, которые повышают урожайность лука.
Обратите внимание! Лук не любит, когда рядом растет фасоль, спаржа, салат, горох, бобы, кабачки, томаты и перец. Эти растения забирают у него полезные вещества, поэтому он будет часто и сильно болеть.
Автор: Ольга Котів