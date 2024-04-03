Чтобы ваши цветы снова радовали вас красивым видом, стоит принять лишь несколько шагов.

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Что делать, если гортензии начинают вянуть

Первое, что надо сделать, если вы заметили, что цветок начинает вянуть – удалить все листья. Флорист с многолетним опытом рассказал, что листья забирают у цветов их свежесть, поэтому они начинают быстро портиться. Видеоролик о том, как продлить свежесть гортензий, он опубликовал в своем тиктоке.

Далее он посоветовал головки цветов окунуть в прохладную воду. В качестве альтернативы, можете их просто облить водой и дать стечь. После этого наполните вазу горячей водой. Перед тем, как поставить цветы в вазу, срежьте их, но сделать это надо под углом.

Такое обрезание даст возможность цветам лучше потреблять воду из вазы. Тогда поставьте цветы в вазу. По словам флориста, цветы станут свежими уже через час.

В сети есть немало лайфхаков, как вернуть цветам жизнь. Один из них – налить в вазу несколько капель отбеливателя, который убивает в воде все бактерии. Больше об этом методе читайте в нашем материале.