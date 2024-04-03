Щоб ваші квіти знову тішили вас красивим виглядом, варто вжити лише кілька кроків.

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Що робити, якщо гортензії починають в'янути

Перше, що треба зробити, якщо ви помітили, що квітка починає в’янути – видалити все листя. Флорист з багаторічним досвідом розповів, що листя забирає в квітів їх свіжість, тому вони починають швидко псуватися. Відеоролик про те, як продовжити свіжість гортензій, він опублікував у своєму тіктоці.

Далі він порадив головки квітів занурити в прохолодну воду. У якості альтернативи, можете їх просто облити водою та дати стекти. Після цього наповніть вазу гарячою водою. Перед тим, як поставити квіти у вазу, зріжте їх, але зробити це треба під кутом.

Таке обрізання дасть можливість квітам краще споживати воду з вази. Тоді поставте квіти у вазу. За словами флориста, квіти стануть свіжими вже через годину.

У мережі є чимало лайфхаків, як повернути квітам життя. Один з них – налити у вазу кілька крапель відбілювача, який вбиває у воді всі бактерії. Більше про цей метод читайте в нашому матеріалі.