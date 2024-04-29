Очень часто люди пытаются скрыть признаки старения – например, красить волосы, когда они начинают седеть, а также использовать кремы против морщин. Но прежде всего нужно обратить внимание на другие факторы, которые могут ускорять старение.

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Как замедлить старение

Косметический хирург Дэниел Барретт считает, что можно легко выделить один фактор, который сильнее всего влияет на старение – и это стресс. Он, оказывается, может влиять на кишечник, здоровье кожи, обмен веществ, мозг и даже иммунитет.

И если ваш стресс длится неделями, месяцами или даже годами, это может иметь очень серьезное влияние на организм – и ваша кожа пострадает одной из первых. Это связано с тем, что коже не будет хватать необходимых питательных веществ, и поэтому будет задерживаться рост новых клеток.

Впрочем, о борьбе со стрессом легче говорить, чем действительно это сделать. И наиболее "неполезная вещь", которую вы можете сделать – это обратиться к каким-то вредным привычкам, чтобы справиться со стрессом – например, курить или употреблять алкоголь.



Стресс вреден для кожи / Фото Pexels

Вместо этого вы можете попробовать определить причину стресса и попытаться ее устранить – и это будет лучшим вариантом. Существует и несколько других здоровых способов справиться со стрессом.

Вот некоторые из них:

будьте более активными;

попробуйте взять под контроль ситуацию;

общайтесь с людьми;

возьмите время для себя;

помогайте другим людям;

бросьте себе вызов;

будьте более позитивными;

примите обстоятельства, которые не можете изменить.

Кроме того, чтобы управлять стрессом, вы можете также воспользоваться и несколькими другими способами замедлить процесс старения. Старайтесь следить за своим сном, больше занимайтесь спортом, откажитесь от курения. Использование солнцезащитного крема – это также вещь, которая поможет вам сохранить кожу в лучшем состоянии.

Также вы можете уменьшить количество сахара, что потребляете – это будет полезно для всех систем в организме.