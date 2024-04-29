Дуже часто люди намагаються приховати ознаки старіння – наприклад, фарбувати волосся, коли воно починає сивіти, а також використовувати креми проти зморшок. Але насамперед потрібно звернути увагу на інші фактори, які можуть пришвидшувати старіння.

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Як заповільнити старіння

Косметичний хірург Деніел Барретт вважає, що можна легко виділити один фактор, який найсильніше впливає на старіння – і це стрес. Він, виявляється, може впливати на кишківник, здоров'я шкіри, обмін речовин, мозок та навіть імунітет.

І якщо ваш стрес триває тижнями, місяцями чи навіть роками, це може мати дуже серйозний вплив на організм – і ваша шкіра постраждає однією з перших. Це пов'язано із тим, що шкірі не буде вистачати необхідних поживних речовин, і через це буде затримуватися ріст нових клітин.

Втім, про боротьбу зі стресом легше говорити, ніж справді це зробити. Та найбільш "некорисна річ", яку ви можете зробити – це звернутися до якихось шкідливих звичок, щоб впоратися із стресом – наприклад, курити чи вживати алкоголь.



Стрес шкідливий для шкіри / Фото Pexels

Замість цього ви можете спробувати визначити причину стресу та спробувати її усунути – і це буде найкращим варіантом. Існує і кілька інших здорових способів впоратися із стресом.

Ось деякі з них:

будьте більш активними;

спробуйте взяти під контроль ситуацію;

спілкуйтеся з людьми;

візьміть час для себе;

допомагайте іншим людям;

киньте собі виклик;

будьте більш позитивними;

прийміть обставини, які не можете змінити.

Окрім того, щоб керувати стресом, ви можете також скористатися і кількома іншими способами сповільнити процес старіння. Намагайтеся слідкувати за своїм сном, більше займайтеся спортом, відмовтеся від куріння. Використання сонцезахисного крему – це також річ, яка допоможе вам зберегти шкіру у кращому стані.

Також ви можете зменшити кількість цукру, що споживаєте – це буде корисно для всіх систем в організмі.