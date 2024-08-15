К сожалению, перевезти все свои вещи в общежитие не получится – поэтому придется что-то выбирать, а что-то и оставлять дома. Поэтому нужно составить список наиболее нужных вещей, и Porady 24 в этом помогут.
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Посуда
Конечно же, в общежитии без посуды не обойтись, но и к ее выбору также нужно отнестись внимательно. Возьмите с собой:
- несколько тарелок;
- чашку;
- столовые приборы;
- доску для нарезки;
- сковородку;
- кастрюльку небольшого размера;
- нож.
Постель
Когда вы заедете в общежитии, простыней на матрасах не будет, поэтому вам нужно позаботиться о них самостоятельно, как и о еще нескольких важных вещах:
- комплект постельного белья;
- покрывало;
- одеяло;
- несколько полотенец.
Личные вещи
Кроме одежды, в которой вы будете ходить на улицу, нужно позаботиться еще и о наряде для общежития:
- тапочки домашние;
- несколько комплектов повседневной одежды;
- средства личной гигиены;
- аптечка.
Личные вещи очень важны / Фото Pexels
Бытовая техника
Тащить с собой холодильник из дома не нужно, а вот о ноутбуке стоит позаботиться. А также – об электрическом чайнике или кипятильнике и утюге. Также можно подумать о том, чтобы приобрести необходимую канцелярию заранее.
Хранение продуктов
Одна из больших проблем почти всех общежитий – это тараканы, поэтому хранить продукты открытыми не стоит. Лучше заранее запастись герметичными контейнерами, а также средствами для уборки:
- щетка с совком;
- ведро для уборки;
- таз;
- губка для посуды и моющие средства.