На жаль, перевезти усі свої речі до гуртожитку не вийде – тож доведеться щось обирати, а щось і залишати вдома. Тож потрібно скласти список найбільш потрібних речей, і Поради 24 у цьому допоможуть.

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Посуд

Звісно ж, у гуртожитку без посуду не обійтися, але й до його вибору також потрібно поставитися уважно. Візьміть з собою:

кілька тарілок;

чашку;

столові прибори;

дошку для нарізання;

сковорідку;

каструльку невеликого розміру;

ніж.

Постіль

Коли ви заїдете в гуртожитку, простирадел на матрацах не буде, тож вам потрібно подбати про них самостійно, як і про ще кілька важливих речей:

комплект постільної білизни;

покривало;

ковдра;

кілька рушників.

Особисті речі

Крім одягу, в якому ви будете ходити на вулицю, потрібно подбати ще й про вбрання для гуртожитку:

капці домашні;

кілька комплектів повсякденного одягу;

засоби особистої гігієни;

аптечка.



Особисті речі дуже важливі / Фото Pexels

Побутова техніка

Тягти з собою холодильник з дому не потрібно, а ось про ноутбук варто подбати. А також – про електричний чайник чи кип'ятильник та праску. Також можна подумати про те, щоб придбати необхідну канцелярію заздалегідь.

Зберігання продуктів

Одна з великих проблем майже усіх гуртожитків – це таргани, тож зберігати продукти відкритими не варто. Краще заздалегідь запастися герметичними контейнерами, а також засобами для прибирання: