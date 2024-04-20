Это надо знать абсолютно всем: до когда можно сажать огород

В весенний период, когда нужно начинать работы на огороде, у дачников появляется много хлопот. Стоит помнить, что овощи следует сажать в зависимости от их тепло- и светолюбивости.

Овощи делятся на три группы – ранние, средние и поздние весенние. Поэтому огород можно сажать всю весну.

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Ранние весенние посевы

Малотребовательные к солнечному свету растения можно начинать высевать даже с середины марта. Однако земля должна прогреться до 5 градусов тепла. К ранним весенним овощам и зелени относятся:

Укроп. Это растение легко переносит заморозки, поэтому его можно высаживать вскоре после того, как сошел снег. Чтобы на огороде была постоянно свежая зелень, рекомендуется подсевать семена укропа каждые 2 недели.

Петрушка. Как и укроп она является неприхотливой и устойчивой к заморозкам. Петрушка хорошо растет возле моркови, но высаживать ее на место, где перед тем была морковь, севооборот не рекомендует.

Листовая горчица. Эта зелень отлично растет в местах, где ранее росли такие культуры как картофель, томаты, лук. В то же время не рекомендуется высаживать ее на грядки после крестоцветных культур.

Брокколи. Этот овощ выращивают через рассаду. Выращивать его на рассаду можно в открытый грунт со второй половины марта.

Средние весенние посевы

Когда температура земли прогревается до 8 градусов тепла, можно высаживать средневесенние овощи. Обычно почва прогревается до нужной температуры к середине апреля. Что и когда сажать:

Все виды капусты. В конце апреля можно высевать семена разных видов капусты среднеспелых сортов.

Картофель – его можно высаживать со второй половины апреля. Самое важное при посадке картофеля – это соблюдение правильного расстояния между клубнями, ведь это влияет на урожайность.

Фасоль. Это растение является достаточно устойчивым. Чтобы она росла еще лучше, перед посевом семена нужно предварительно прорастить.

Кукуруза сахарная. При ее выращивании самое главное – подобрать максимально солнечное место для посадки, ведь без этого початки кукурузы будут плохо формироваться.



Огородные работы можно проводить всю весну / Фото Unsplash

Поздние весенние посевы

В последнюю декаду мая можно высаживать поздние весенние овощи. Самое главное, чтобы почва уже прогрелась до 15 градусов тепла. Тогда можно спокойно высаживать: