Соберете рекордный урожай: натуральный способ подкормки капусты
- Для подкормки капусты рекомендуется использовать раствор на основе дрожжей и сахара, который улучшает рост и структуру почвы.
- Для предотвращения растрескивания кочанов капусты следует использовать раствор пищевой соды.
Большую капусту мечтает собрать на своем огороде каждый дачник. Но для того, чтобы получить хороший урожай, стоит воспользоваться одной эффективной подкормкой, от которой головки станут больше и крепче.
Огородники вносят удобрения на этапе выращивания рассады, но и после посадки можно вносить питательные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Подкормка не повредит капусте, а лучше повлияет на ее рост. Есть много способов внесения удобрений для капусты, но среди них самыми популярными считаются дрожжи.
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Как подкормить капусту
Раствор на основе дрожжей и сахара является хорошим питательным вариантом для капусты. Дрожжи помогают лучше усваивать питательные вещества и улучшают структуру земли. Благодаря этому натуральному ингредиенту, грядка становится рыхлой и воздухопроницаемой.
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Для раствора нужно к 1 литру воды добавить 100 граммов дрожжей и 50 граммов сахара. Все надо размешать и оставить на 2 часа настояться в теплом месте. Капусту дрожжевым удобрением нужно поливать под корень. На каждое растение нужен литр средства. Процедуру следует проводить каждые две недели.
Подкормка из дрожжей улучшит рост капусты / Фото Pexels
Чтобы увеличить срок хранения кочанов и предотвратить их растрескивание, воспользуйтесь пищевой содой в период формирования плодов. К 10 литрам воды надо добавить 20 граммов пищевой соды и поливать этим средством капусту.
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Для ускорения роста кочанов капусты, стоит воспользоваться кальциевой подкормкой на влажной грядке. Стакан гашеной извести надо развести в 10 литрах воды и поливать раствором корни растения. На одно растение понадобится не более литра.