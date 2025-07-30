Гортензии являются одними из самых любимых кустов садоводов, и для того, чтобы растения пышно цвели много лет подряд, следует знать основные правила посадки. Место роста гортензий зависит от сорта.

Эксперты дали садоводам несколько советов, которые помогут понять лучшие места для посадки растений, пишет 24 Канал со ссылкой на GardeningKnowHow.

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Где посадить гортензии?

Различные виды гортензий имеют различные потребности в свете, почве, воде и питательных веществах. Выбор правильного места является одним из важнейших факторов. Большинство сортов гортензии любят расти в полутени, а метельчатые гортензии предпочитают полное солнце.

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Популярные сорта гортензий любят кислую почву. Цветы способны менять цвет, поэтому если хотите синие гортензии – сажайте их в месте с кислым грунтом, а розовые кусты будут расти на нейтральном или щелочном.



В кислой почве растут синие гортензии / Фото Pexels

Лучшим местом для посадки гортензии считается восточная сторона дома. В этом участке куст получит утреннее солнце, а тогда послеобеденную тень, когда солнце будет находиться в зените. Метельчатые гортензии надо посадить в том месте, где не менее 6 часов будет полное солнце в день.

Садоводы советуют сажать цветы в дренированной, плодородной и кислой почве (если хотите синих гортензий). Выбрать надо такой сорт гортензии, который не пострадает от зимних морозов. К примеру, гладкая и метельчатая гортензия выдерживает сильные морозы.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, чем нужно полить гортензиии, чтобы они пышно цвели даже в жару.

Нельзя сажать гортензии во влажной почве с небольшим дренажем. Также плохим местом является участок под большими деревьями. Лучшим местом станет участок с полным утренним солнцем и дневной тенью.