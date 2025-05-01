Лучшие места для посадки роз: будут цвести целый сезон

Розы – это королевы сада, но только в случае, если вы знаете, как за ними правильно ухаживать. Да и место для них стоит выбирать тщательно, чтобы они из года в год радовали своим цветением.

Для того, чтобы вырастить у себя на участке пышный и цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и разобраться, как и где его посадить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dekoplant.

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Где посадить розы на участке?

При выборе места посадки роз, нужно точно определиться, какую именно роль вы хотите, чтобы кусты сыграли в дизайне участка – или вы создаете розарий, или украшаете сад, беседку, арку и тому подобное. Но есть несколько факторов, которые нужно учитывать всегда.

Розы – это очень светочувствительные растения, и количество света, которое они получают в течение дня, может существенно повлиять на их развитие, продолжительность цветения и образования бутонов. Если посадить розу в тени, тогда побеги образуются слабые и тонкие, разрастание корней ослабнет, а также начнут появляться побеги, на которых вообще не образуются цветы.

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Именно интенсивный свет летом – это то, что нужно розе, чтобы накопить питательные вещества и впоследствии образовать хороший прирост побегов и бутонов. Кроме того, на рост роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура становится выше, чем 25 градусов, почва перегревается, если розы посадить слишком далеко друг от друга. В таких случаях кусты вокруг нужно мульчировать торфом, перегноем или скошенной травой.



Розы нужно высадить на удачном участке / Фото Pexels

Учитывайте, что температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность впитывать в себя питательные вещества. Низкая температура также может стать губительной: розы развиваются слабо и медленно, а корни не могут всасывать достаточно питательных веществ.

Розы не любят ни сквозняков, ни застоя воздуха. Также для них категорически не подходят низкие, заболоченные места, ведь они достаточно чувствительны к избытку влаги. Особенно опасным для ваших роз может стать высокий уровень грунтовых вод, ведь корни привитых роз проникают достаточно глубоко в землю. И если корни постоянно соприкасаются с водой, они не получают достаточно кислорода – и в конце концов желтеют и загнивают.

Кстати, розы нужно не только удачно высадить. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить цветы, чтобы они цвели в течение всего лета.

Учитывая все эти требования, розы стоит высадить на открытом, хорошо освещенном участке. Особенно важно, чтобы солнце попадало на розы в течение первой половины дня – именно тогда происходит наиболее интенсивное испарение влаги листьями. Так вы можете снизить опасность поражения грибковыми заболеваниями. Желательно, чтобы участки имели уклон на запад или юго-восток – так можно обеспечить хороший тепловой режим.