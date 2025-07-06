Вот почему ваши герани не цветут: элементарное решение проблемы

Герань – это распространенное растение, которое очень часто высаживают на клумбах, балконах и просто на подоконниках – и все из-за ее обильного и яркого цветения. Поэтому когда в один момент герань отказывается цвести, это становится настоящей проблемой.

Герани – это классические летние растения, требующие минимум ухода, и даже за него благодарят щедрым цветением, что длится целый сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, если они вдруг перестали цвести, проблема может заключаться в нескольких различных факторах.

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Недостаток солнечного света

Герань очень хорошо растет на ярком солнце. Конечно, она выживет и в полутени, но это может повлиять на количество и качество цветения. Поэтому если герани растут там, где солнца почти нет, или же его недостаточно, не стоит удивляться слабому цветению.

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Чрезмерный полив

Герань может быть очень уязвимой к чрезмерной влажности почвы. Одни из основных признаков, что полив стоит уменьшить, такие: увядшие цветы и желтые листья. Держите герань в хорошо дренированной земле, но без переувлажнения.

Подождите, пока верхний слой почвы просохнет перед тем, как поливать снова. Или же вы можете погрузить палец в почву примерно на 5 сантиметров вглубь и проверить, ли земля все еще влажная.



Герани нельзя сильно поливать / Фото Pexels

Плохой дренаж

Герань порой склонна к корневой гнили, если почва слишком влажная, или если дренаж плохой – и это может препятствовать цветению. Влажные корни – это настоящий стресс для растения, и это подавляет цветение и мешает появлению новых цветов.

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Чрезмерная подкормка азотсодержащими удобрениями

Если герань не цветет, то причина может заключаться в том, что вы чрезмерно подкормили растение удобрениями с азотом. Это способствует тому, что листья растут очень быстро и сильно, а вот цветы не развиваются.