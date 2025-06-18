Как бороться с бурой пятнистостью на помидорах: секреты, которые стоит знать

Помидоры являются достаточно популярным овощем на каждом огороде, однако их выращивание не всегда простое. Одной из распространенных болезней является бурая пятнистость или кладоспориоз. Грибковое заболевание развивается во влажной среде.

Бурая пятнистость приводит к загниванию плодов и листьев, а это плохо повлияет на урожайность, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Как распознать бурую пятнистость

Сначала первые симптомы болезни появляются на листьях. Сначала заметны бледно-зеленые пятна, а затем они становятся желто-бурыми. Под низом листа может быть заметен оливковый налет, который является спорошением грибка.

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Если вовремя не избавиться от болезни, то дальше она начнет поражать стебли и плоды. Помидоры начнут морщиться, темнеть и увядать. Сильное заражение может привести к гибели 50% урожая.

Возбудителем кладоспориоза является высокая влажность, загущенные посадки, избыток азотных удобрений, зараженные семена, или повреждения на листьях, которое облегчает проникновение грибка.

Как вывести бурую пятнистость

Прежде всего нужно удалить пораженные части – обрезать все поврежденные листья и стебли. После этого надо провести обработку фунгицидами. Подходят препараты Купроксат, Медян Экстра, Триходермин.



От бурой пятнистости можно избавиться / Фото Pexels

Дачники также используют народные средства. На начальном этапе заражения помогает молочная сыворотка (1 литр надо развести в 10 литрах воды). Помогает йодный раствор (к 1 литру молока нужно добавить 4 миллиграмма йода и 9 литров воды). А еще можно сделать чесночный отвар.

Чтобы улучшать условия выращивания, нужно обеспечить хорошую вентиляцию и умеренный полив. Постарайтесь избегать загущения кустов и не подкармливайте томаты большим количеством азота.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Для профилактики бурой пятнистости, стоит использовать устойчивые сорта помидоров и не допускать контакта с листьями других растений. В конце сезона дачники рекомендуют очищать грядки, утилизируя все растительные остатки.