5 деревьев, которые нельзя сажать возле дома: принесут беду и вытянут энергию

Некоторые деревья имеют негативную энергетику, поэтому их нельзя сажать возле дома. Деревья растут возле каждого двора, поэтому для многих людей является привычным делом высаживать растения возле дома, однако для того, чтобы уберечь себя от возможных проблем, от посадки определенных деревьев надо отказаться.

Деревья несут в себе энергетику – хорошую или плохую, пишет 24 Канал. Прежде чем выбрать дерево для посадки, стоит узнать о видах деревьев, посадки которых надо избежать.

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Береза

Наши предки верили в то, что береза является плохим выбором посадки возле дома, поэтому старались избегать посадки рядом с домом. Кроме того, береза забирает очень много воды из почвы, поэтому может привести к засухе других растений. По приметам, береза может привести к гинекологическим проблемам у женщин, поэтому лучше ее сажать подальше от дома.

Ель

Это дерево выглядит очень красиво, особенно в зимнее время, однако символизирует оно скорбь и смерть. Когда-то еловыми ветвями устилали дорогу во время похорон, поэтому это дерево лучше не сажать возле дома, поскольку оно может притянуть горе.



Ель нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Осина

Это дерево считается энергетическим вампиром, который может забрать жизненную силу у людей. Говорят, что осина даже способна вызвать бессонницу, головную боль и раздражение. Дерево не любит соседства с другими растениями, поэтому может подавлять их рост.

Туя

Нельзя сажать туи возле дома, поскольку их раньше сажали как символ скорби и смерти. Посаженное дерево может привести к ссорам в семье, вызвать аллергию или астму у людей.

Верба

По поверью, ива символизирует грусть и одиночество. Большинство могли этого и не знать, но именно ива привлекает комаров, мух и других насекомых, которые переносят инфекции. Своим грубым корнями ива может разрушать фундамент, поэтому для того, чтобы избежать проблем, ее не стоит сажать рядом с домом.

Есть также несколько растений, которые нельзя сажать возле дома. Они также имеют плохую энергетику и плохо влияют на рост других растений.